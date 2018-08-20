Yüzde 94 yerliliği yeterli görmedi

?AR-GE'YE son üç yıldır 50 milyon TL yatırım yapan Brisa'ya yüzde 94 yerlilik oranı yeterli gelmedi. Türk mühendislerinin geliştirdiği teknolojilerle, yerlilik oranını yüzde 100'e yükseltmeyi hedefleyen Brisa, yerli hammadde ve tedarikçi geliştirmek için çalışmalarını da hızlandırdı. Brisa'da çalışan Türk mühendislerin üretim sektörünün gözbebeği olduğunu belirten Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, İzmit fabrikasındaki Ar-Ge Merkezi'nde yerli teknoloji geliştirdiklerini söyledi. Her yıl 30 yeni projeye imza attıklarını söyleyen Alemdar, "Brisa, tedarik yönetiminden hammaddeye, yeni üretim süreçleri geliştirmeden Ar-Ge mühendisi yetiştirmeye dek pek çok alanda çalışmalar yürütüyor. Yerli teknoloji geliştirme ve tasarımlar üzerinde çalışıyor" şeklinde konuştu. Ar-Ge harcamalarına ek olarak 50 milyon TL yatırımla özel karışım teknolojisini hayata geçirdiklerini hatırlatan Alemdar, bu yeni teknoloji ile otomotiv firmalarına dünya standartlarında lastik geliştirdiklerini ifade etti. Aksaray'daki ikinci fabrikada deneme üretimine başladıkları bilgisini veren Alemdar, "Akıllı fabrika kriterlerine göre inşa edilen fabrikamızı ülkemize kazandırıyoruz. Aksaray'daki fabrikada da Ar-Ge Merkezi hizmet verecek" dedi.

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