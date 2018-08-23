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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Fırsatçılara izin vermeyeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 23.8.2018 10:23
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Fırsatçılara izin vermeyeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" dedi.

"BUNDAN SONRA BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor. O zaman bu turizmin geleceğini yiyorsunuz. Gerçekten turizme yatırım yapmak isteyen, burada iş sahibi olmak isteyen, sektör olarak görenleri sektör dışına itmiş oluyorsunuz. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz. Bunlara konsantre olacağız. O zaman kişi başına turist gelirinde, harcamalarında artışı yavaş yavaş izlemeye başlayacağız. Beş yıl içinde hedeflerimize inşallah ulaşacağız" açıklamasını yaptı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Fırsatçılara izin vermeyeceğiz
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