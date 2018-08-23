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Lüks sitede aidat davasına onama! Yönetim belgelenemeyen harcamaları geri ödeyecek

Ulus'ta her bir dairesi milyonlarca lira eden Boğaz'a nazır Naciye Sultan Sitesi için 2009 yılındaki aidatlarla ilgili görülen dava sonuçlandı. Mahkemenin, site yönetimi tarafından belgelenemeyen harcamalar olduğu gerekçesiyle her bir daire için 5 bin 269 TL fazla aidat alındığı kararı, 'nce onandı. Kesinleşen bu karara göre yönetim, 2009'da toplanan aidatlardan 5 bin 269 liralık kısmını, iyle geri ödeyecek.

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018 13:03 Güncelleme Tarihi: 23.8.2018 13:05
Lüks sitede aidat davasına onama! Yönetim belgelenemeyen harcamaları geri ödeyecek

Ünlü isimlerin oturduğu ve kaçak yapılaşmayla da gündeme gelen lüks sitede mülk sahiplerinden işadamı , 2009 yılındaki toplanan aidatların nerelerde harcandığı belgelenemediği gerekçesiyle site yönetimine dava açmıştı. Davada, Naciye Sultan Sitesi Yönetimi, toplanan aidatlar üzerinden yapılan harcamaların yönetim kurulunun bilgisi dahilinde yapıldığını, usulsüz harcamaların olmadığını savundu.

171 BİN LİRA AÇIK ÇIKTI

10. 'nin kararında ise bilirkişi raporuna göre, 2009 yılında aylık 900 lira aidat parası toplandığı, 473 bin 410 lira harcama yapıldığı belirtildi. Kararda, 302 bin liralık harcamanın belgelendiği, ancak 171 bin liralık kısmının usule uygun olmadığı ifade edildi. Mahkeme, sitedeki her bir daire için 2009 yılında toplanan aidatlardan 5 bin 626 lira iyle birlikte davacı Doğan Kasadolu'na geri ödenmesine karar verdi. Site yönetimi, istinaf yoluna başvurup yerel mahkemenin kararına itiraz etti.



KARAR KESİNLEŞTİ

Dosyayı inceleyen İstanbul 36. Hukuk Dairesi ise itirazın reddine karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin maddi hukuk normlarını doğru olarak uygulandığını, delillerin değerlendirilmesinde hatalı bir sonuca varmadığını kaydetti. Kesinleşen karar doğrultusunda sitenin diğer sakinleri de site yönetimine dava açıp ödedikleri aidatlardan 5 bin 626 liralık miktarını geri alabilecek.

36 dairelik lüks sitede daha önce de Boğaziçi İmar Müdürlüğü, sitedeki bir bloğun mühürlenmesine karar vermiş, site içindeki kapalı garaj ve havuzun da kaçak yapıldığı ortaya çıkmıştı.

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Lüks sitede aidat davasına onama! Yönetim belgelenemeyen harcamaları geri ödeyecek
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