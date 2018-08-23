Lüks sitede aidat davasına onama! Yönetim belgelenemeyen harcamaları geri ödeyecek

Ünlü isimlerin oturduğu ve kaçak yapılaşmayla da gündeme gelen lüks sitede mülk sahiplerinden işadamı Doğan Kasadolu, 2009 yılındaki toplanan aidatların nerelerde harcandığı belgelenemediği gerekçesiyle site yönetimine dava açmıştı. Davada, Naciye Sultan Sitesi Yönetimi, toplanan aidatlar üzerinden yapılan harcamaların yönetim kurulunun bilgisi dahilinde yapıldığını, usulsüz harcamaların olmadığını savundu.

171 BİN LİRA AÇIK ÇIKTI

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararında ise bilirkişi raporuna göre, 2009 yılında aylık 900 lira aidat parası toplandığı, 473 bin 410 lira harcama yapıldığı belirtildi. Kararda, 302 bin liralık harcamanın belgelendiği, ancak 171 bin liralık kısmının usule uygun olmadığı ifade edildi. Mahkeme, sitedeki her bir daire için 2009 yılında toplanan aidatlardan 5 bin 626 lira faiziyle birlikte davacı Doğan Kasadolu'na geri ödenmesine karar verdi. Site yönetimi, istinaf yoluna başvurup yerel mahkemenin kararına itiraz etti.





KARAR KESİNLEŞTİ

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi ise itirazın reddine karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin maddi hukuk normlarını doğru olarak uygulandığını, delillerin değerlendirilmesinde hatalı bir sonuca varmadığını kaydetti. Kesinleşen karar doğrultusunda sitenin diğer sakinleri de site yönetimine dava açıp ödedikleri aidatlardan 5 bin 626 liralık miktarını geri alabilecek.



36 dairelik lüks sitede daha önce de Boğaziçi İmar Müdürlüğü, sitedeki bir bloğun mühürlenmesine karar vermiş, site içindeki kapalı garaj ve havuzun da kaçak yapıldığı ortaya çıkmıştı.

