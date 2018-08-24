Yatırımların getirisini görebiliyoruz

TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, Türkiye'nin yatırımların getirisinin görülebileceği bir ülke olduğunu belirterek, "Buraya gelecek yatırımcılar orta ve uzun vade düşünerek yatırım yapmalı. Kısa vadede yaşanabilecek birtakım düşüş periyotları yatırımcıyı korkutmamalı çünkü bunlar neticede büyümenin işaretleri" dedi. Son yıllarda Türkiye ekonomisinin çok büyüdüğüne işaret eden Votta, Türkiye'nin dirençli ve bir o kadar da dinamik bir ülke olduğunu vurguladı. Votta, "Belli bir nüfus artış hızı olduğunu görüyoruz. Genç bir nüfusu var. Bu özellikleri gelişmiş ülke ekonomilerinde göremiyoruz. Ekonomisi de gelişen bir ülke olduğu için burada hâlâ büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Yüzde 37.5'i Amerikalı CNH'ye ait Türk Traktör'ün çiftçinin ihtiyaç duyabileceği bütün makine ve ekipmanları ürettiğini, 4 yıl önce inşaat makine ve ekipmanları alanına da girdiklerini hatırlatan Votta, şöyle devam etti: "130'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Şirketimiz dünyanın tarım ekipmanları üreten en büyük üreticisi konumunda. Türkiye'nin her yerinde bir ayak izimiz olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'deki en profesyonel satış bayi ağına sahibiz. Türkiye'nin bütün illerinde 500 satış sonrası hizmet noktamız var."

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