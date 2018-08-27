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: Swap pazarının kurulması çalışmaları başladı

'da swap pazarının kurulması amacıyla çalışmalara başlanırken, pazar ilk aşamada piyasaları için yaşama geçirilecek.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 15:56 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 15:57
Borsa İstanbul: Swap pazarının kurulması çalışmaları başladı

'dan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Global finansal piyasalardaki en aktif pazarlardan biri olan swap pazarının başta bankalarımız olmak üzere tüm finans sektörü katılımcılarına hizmet edecek şekilde Borsamız'da kurulması çalışmalarına başlanmıştır.

"Takasbank, Merkezi Karşı Taraf olarak bu pazardaki işlemlerin takasını gerçekleştirecek olup, küresel en iyi uygulamalara uygun olarak risk ve teminat yönetimi hizmeti verecektir.

"SWAP pazarının Borsamızda faaliyete geçmesi ile birlikte çoğunlukla tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen bu tür işlemlerin, ülkemizde organize bir piyasa güvencesinde de yapılabilmesinin önü açılmış olacaktır.

"Pazar işleyişinde piyasa yapıcılığı ve likidite sağlayıcılığı gibi temel hususlar tüm paydaşlar ile istişare edilerek kamuoyuna açıklanacaktır.
"İlk etapta piyasaları için hayata geçirilmesi planlanan SWAP pazarı ile birlikte, Borsa Grubu olarak yeni ürün ve pazarlar konusunda çalışmalara devam edilecektir.

"Ayrıca mevcut türev pazarlarımızın derinliğini ve ülke ekonomisine katma değerini artıracak çalışmalara hız verilecektir."

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Borsa İstanbul: Swap pazarının kurulması çalışmaları başladı
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