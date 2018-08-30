Son Dakika | Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları 30 Ağustos. Altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları... Piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından altın fiyatlarındaki son durum, bir çok kişi tarafından takip ediliyor. Ülkemizde birikim denilince akla ilk gelen şey altındır. Dolar ve eurodan bağımsız olarak altın çok daha fazla benimsenmektedir. Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı grafik nedeniyle vatandaşların odak noktaları da bu tarafa kaymış durumda. Yeni evlenen çiftlere altın armağan edilmesi karşılıklı bir gelenek olduğu için sosyal birlikteliği güçlendirir. En detaylı 30 Ağustos altın fiyatları burada...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?