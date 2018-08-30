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| , , cumhuriyet 30 Ağustos. Altın fiyatları ne kadar oldu?

, , , ne kadar oldu? ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türk kültüründe ayrı bir yeri olan altın fiyatları vatandaşlar tarafından en çok aranan konuların başında geliyor. Düğün mevsiminin de yaşandığı bu günlerde altına olan rağbet bir hayli fazla. Altın almak ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için haberimizde güncel altın fiyatlarını derledik. 30 Ağustos Perşembe günü altın fiyatlarında artış sözkonusu. Gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatları ve tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 30.8.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 09:20
Son Dakika | Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları 30 Ağustos. Altın fiyatları ne kadar oldu?

... Piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından altın fiyatlarındaki son durum, bir çok kişi tarafından takip ediliyor. Ülkemizde birikim denilince akla ilk gelen şey altındır. Dolar ve eurodan bağımsız olarak altın çok daha fazla benimsenmektedir. Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı grafik nedeniyle vatandaşların odak noktaları da bu tarafa kaymış durumda. Yeni evlenen çiftlere altın armağan edilmesi karşılıklı bir gelenek olduğu için sosyal birlikteliği güçlendirir. En detaylı 30 Ağustos altın fiyatları burada...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Son Dakika | Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları 30 Ağustos. Altın fiyatları ne kadar oldu?
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