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Olağan Genel Kurulu ertelendi

AŞ'nin daha önce, bugün yapılacağı duyurulan olağan genel kurul toplantısı ertelendi.

Giriş Tarihi: 31.8.2018 15:34
Borsa İstanbul Olağan Genel Kurulu ertelendi

AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, daha önce, bugün saat 15.00'da yapılacağı duyurulan olağan genel kurul toplantısının, pay sahiplerinden gelen talep üzerine ertelendiği bildirildi.

Duyuruda, genel kurul tarihinin, pay sahiplerine ve kamuoyuna en kısa sürede bildirileceği aktarıldı.

Borsa 'un Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın daha önce yayımlanan davet metninde, şirketin esas sözleşmesi ile kendilerine yönetim kurulu üyeliği için aday önerme imtiyazı tanınmış bulunan pay sahiplerinin, varsa aday önerilerini genel kurulda önerge ile sunmak üzere, genel kurul tarihinden önce mensup oldukları pay grubu itibarıyla kendi aralarında koordinasyon sağlayarak belirlemeleri gerektiği kaydedilmişti.

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Borsa İstanbul Olağan Genel Kurulu ertelendi
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