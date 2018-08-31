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: Bakan ' Destek Kredisi Tanıtımı'nda konuşuyor.

haberi... Hazine ve , ' Destek Kredisi Tanıtımı'nda konuşuyor.

Giriş Tarihi: 31.8.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 11:55
Son dakika: Bakan Berat Albayrak 'KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı'nda konuşuyor.

haberi... Hazine ve , ' Destek Kredisi Tanıtımı'nda konuşuyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Türkiye, milletimizin destek vermesiyle dünyaya çok güçlü birliktelik fotoğrafı sunuyor. Bizler, atmamız gereken adımları çok ama çok biliyoruz. Ekonomide büyük bir değişim süreci başlattık. Ekonomik dengelenme, sürdürülebilir ve sağlık büyüme ve daha adaletli paylaşım üzerine başlattığımız değişimi önümzdeki dönemde göreceğiz. Mali disiplin süreciyle ilgili adımları attık. Enflasyonla mücadeleyi önceleyeceğimizi ifade ettik. Cari açığı düşürme, ihracatı artırma hedeflerine kanalize olacağız"

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Son dakika: Bakan Berat Albayrak 'KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı'nda konuşuyor.
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