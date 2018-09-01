Halkbank'tan kamuoyu duyurusu

Açıklamada, 3. parti bir yazılımdan kaynaklanan hata nedeniyle dolar kurunun kısa bir süreliğine olması gerekenden farklı gözüktüğü hataya anında müdahale edildiği belirtildi.

Halkbank'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankamız internet sitesinde, gerek bilgilendirme amaçlı gerekse alım-satıma esas olarak yayınlanan döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan dış kaynaklı 3. parti bir yazılımda meydana gelen sistemsel ve operasyonel bir hata nedeniyle, 31 Ağustos 2018 günü akşamı piyasa kapanışı sonrasında, kısa bir süre için, Bankamız döviz kurları olması gerekenden farklı olarak yayınlanmış ve internet şubesi üzerinden hatalı kur seviyelerinden kısıtlı sayıda işlem yapılabilmiştir. Söz konusu işlemlere derhal müdahale edilerek, müşterilerimizin ve Bankamızın zararına hiçbir şekilde sebebiyet verilmemiştir. Konuyla ilgili gerekli tedbirler alınmış olup, kontrol süreçleri sonrasında sistemimiz normal işleyişinde döviz alım-satım işlemlerine tekrar açılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."