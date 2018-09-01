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'tan kamuoyu duyurusu

dün akşam saatlerinde sitesindeki nun satış fiyatının 3.72 TL seviyesine düşmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 1.9.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 12:00
Halkbank'tan kamuoyu duyurusu

Açıklamada, 3. parti bir yazılımdan kaynaklanan hata nedeniyle nun kısa bir süreliğine olması gerekenden farklı gözüktüğü hataya anında müdahale edildiği belirtildi.

Halkbank'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"mız sitesinde, gerek bilgilendirme amaçlı gerekse alım-satıma esas olarak yayınlanan kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan 3. parti bir yazılımda meydana gelen sistemsel ve operasyonel bir hata nedeniyle, 31 Ağustos 2018 günü akşamı piyasa kapanışı sonrasında, kısa bir süre için, Bankamız döviz kurları olması gerekenden farklı olarak yayınlanmış ve internet şubesi üzerinden hatalı kur seviyelerinden kısıtlı sayıda işlem yapılabilmiştir. Söz konusu işlemlere derhal müdahale edilerek, müşterilerimizin ve Bankamızın zararına hiçbir şekilde sebebiyet verilmemiştir. Konuyla ilgili gerekli tedbirler alınmış olup, kontrol süreçleri sonrasında sistemimiz normal işleyişinde döviz alım-satım işlemlerine tekrar açılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

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Halkbank'tan kamuoyu duyurusu
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