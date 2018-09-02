Halkbank Genel Müdürü Ahaber'de!

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın açıklamaları:

Bloomberg servisinden güncel kuru çekerken hata oluştu. Döviz sağlayıcı kaynaktan gelen bir hata sonucunda böyle fiyatlar ortaya çıktı. Hatalı verilerin geldiği yer Bloomberg. O saat içerisinde döviz işlemi yapanların hesaplarına bloke gerçekleştirdik. Bankamızın bir zararı oluşmadı. Bizim bankamızda günde 250 milyon dolarlık alım satım yapılır.

1256 müşterimiz 3,3 milyon dolarlık işlem yaptı. 124 adet 539 bin euro alım-satım işlemi gerçekleştirdi. Globalde toplam 1763 müşteri 4,6 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Son derece kısıtlı sayıda işlem yapıldı.