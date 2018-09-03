İşe rekor başvuru

Hükümet bu yılın sonunda 1 milyon 250 bin istihdam
a ulaşmak için tüm imkânları seferber ediyor. İşgücü piyasasının taleplerini karşılamak için geniş bir yelpazede istihdam teşviki sunuluyor. İŞKUR
programlarına katılanların istihdamda olma ve kalma oranları yüzde 80'nin üzerine çıktı. Yeni dönem
de 2 milyon 250 bin vatandaşın aktif işgücü piyasası programlarından yararlanması sağlanacak. Uluslararası ve yurtdışındaki Türk işgücü için izleme ve değerlendirme sistemi kuruluyor. Gençlerin katılacağı siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin mesleklerine yönelik işbaşı eğitim programları artırılıyor. AÇIK İŞTE REKOR
Geçen yıl 150 bini bulan açık
iş sayısı 60 bine düştü. Açık işte, turizm, gayrimenkul, imalat, bilgi-iletişim başı çekiyor. Güzellik hizmeti, hasta-yaşlı bakım elemanlarına fırsat kapısı açılıyor. İŞKUR'a kayıtlı 1 milyona yakın işyerinde 10 milyonun üzerindeki çalışanın yarısı imalat ve ticaret sektöründe çalışıyor. Her 10 işyerinden biri de eleman arıyor. Beyaz yakalılar içinde makine-inşaat-elektrik-elektronik mühendisi, mimar, yazılım destek uzmanı, Ar-Ge elemanı en çok aranan meslekler arasında yer alıyor. İŞGÜCÜ İZLEME SİSTEMİ
İşgücü
piyasası bilgi-izleme sistemi tasarlanacak. Üniversite mezunlarına ilişkin düzenli olarak istihdam izleme araştırması yapılacak. Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı yüzde 15'e çıkarılacak. Birçok meslekte danışmanlık hizmetleri etkinleştirilecek. Gelecek yıl kamuda her alanda ihtiyaç duyulan nitelikli personel istihdamı karşılanacak. Çalışma hayatına yönelik eğitimlerle gelişime katkı sunulacak.