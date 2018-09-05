Son dakika haber: Bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram, tam altın fiyatları güncel olarak burada!

Son dakika haberi... Bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Vatandaşlar tarafından ekonomi kategorisinde en çok aratılan konuların başında altın fiyatları geliyor. Altın fiyatları ile ilgili bilgiler almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle düğün mevsiminin sonlarına gelinilirken birikim amacıyla veya hediye maksadıyla altın almak isteyen bireyler altın fiyatlarını araştırıyorlar. Özellikle Türk milletinde dolar ve euronun aksine en çok benimsenen yatırım aracı altın olarak görülmektedir. ABD merkezli yapılmaya çalışılan kur saldırılarına karşı elindeki dövizleri bozdurarak kararlı duruşu sergileyen vatandaşlar yatırımlarını TL ve altına çevirmeye başladılar. Ülkemizde yastıkaltı altın olarak tabir edilen çeyrek altın ise en çok tercih edilen altın türüdür. Peki Çeyrek altın ne kadar? İşte tüm bu soruların yanıtları...

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, Çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın türüdür. Ancak son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle vatandaşların ilgi odağı çeyrek altına dönmüş durumda. Gram altın, çeyrek altın almaya gücü yetmeyen vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen altın türüdür. Peki gram altın 5 Eylül Çarşamba günü kaç liradan alınıp satılıyor? Gram altın 254,33'dan alınırken, 254,37 satılıyor.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ülkemizde yastıkaltı altını olarak bilinen ve en çok tercih edilen altın türüdür. Özellikle günlerde, düğünlerde ve birikim amacıyla tercih edilen çeyrek altın vatandaşlarımızın en çok benimsediği altın türüdür. Peki Çeyrek altın hafta ortası olan 5 Eylül Çarşamba günü kaç liradan alınıp satılıyor? Çeyrek altın, 406,13'dan alınırken, 415,86 liradan satılıyor.