Yabancı Türkiye’den vazgeçmıyor

Türkiye ekonomisi yapılan tüm saldırılara, kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimlerine, TL'deki değer kaybına rağmen yabancı yatırımcının gözündeki cazibesini kaybetmiyor. ABD'den Çin'e ve Fransa'ya kadar birçok yatırımcı, Türkiye'nin hub olarak jeostratejik lokasyonu, yerel pazarın büyüklüğü ve genç nüfusu ile dinamik bir ülke olması nedeniyle yatırım yapılabilir buluyor.

AKLI OLAN YAPAR

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan, dünyaca ünlü Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, "Yatırım yapacak olsam büyük ihtimalle şu anda Türkiye varlıkları alırdım. Normalde akıllı insanlar şu anda Türk varlıklarını satın alıyorlar" dedi. 1970'li yılların başında dünyanın en iyi bilinen fonlarından Quantum Fund'ı kuran ve halihazırda Rogers Holdings'in yöneticiliğini yürüten 76 yaşındaki Rogers, ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına da değindi. Rogers, "ABD'nin Türkiye'ye karşı yaptırım kararı alması bir çılgınlık. Amerika'nın neden böyle davrandığı konusunda bir fikrim yok. Türkiye, ABD'nin ve NATO'nun uzun vadeli müttefiki. Bunu kesinlikle anlamıyorum. Birilerinin bir sebebi olmalı. Bence uzun vadede bu durum Amerika'ya zarar verir. Amerika'nın borcu giderek artıyor ve giderek daha fazla ülke ile düşman hale geliyoruz. Bir sonraki ayı piyasası, hayatımda gördüklerimin içinde en kötüsü olacak. Borcumuz artarken, bazı ülkeler de bizimle ticaret yapmayacak" değerlendirmesinde bulundu. Jim Rogers, Rusya ve Çin'den çok sayıda yatırımcının yüzünü gelişen piyasalara çevirdiğini de belirtti.

TÜRKİYE FİNANSAL YATIRIMCILAR İÇİN CAZİP

Birleşme ve satın alma şirketi Pragma'nın Direktörü Kerim Kotan da Türkiye'nin halen stratejik ve finansal yatırımcılar için cazipliğini koruduğunu belirterek, "Jeostratejik lokasyonu, yerel pazarın büyüklüğü ve genç nüfusu yatırımcıları çekmeye devam ediyor" dedi.

ALMANLAR KIŞIN DA GELECEK

Alman tur operatörü Schauisland Reise'nin Müdürü Björn Conrad, Türkiye'nin bu kadar hızlı bir şekilde tekrar döneceğine şaşırdığını belirtti. Araştırma şirketi Trevo Trend Genel Müdürü Matthias Lange ise "Türkiye'yi, aynı zamanda kış destinasyonu olarak görüyoruz. Kasım ve mart sorgulaması yüzde 103 arttı" dedi.

ÇİN HAVAYOLLARI UÇUŞA GEÇTİ

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern'in Türkiye'ye dönme kararının ardından, aralarında Hainan Airlines'ın da bulunduğu diğer Çinli havayolu şirketlerinin de Türkiye'ye sefer başlatma hazırlığında olduğunu söyledi. 2016'da seferlerini durduran China Southern'in ilk uçuşu 20 Aralık'ta Pekin-İstanbul hattında olacak. Haftalık sefer sayısının da 3 olacağı belirtiliyor. TÜROB'dan yapılan açıklamada, "Diğer Çinli şirketlerin de yakın zamanda Türkiye planlarını açıklaması bekleniyor" denildi.

FRANSIZ DEVİNDEN GÜVEN İMZASI

Fransız Renault Grubu, TL'de son dönemde yaşanan dalgalanmadan dolayı planlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını açıklayarak, ortaklık sözleşmesini 27 yıl süre ile uzattı. Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure "Türkiye ekonomisi ve otomotiv pazarının dinamizmine her zaman büyük güven duyuyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Burada yeni projeler geliştireceğiz" dedi. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ise "Türkiye ekonomisine ve milletine hizmet etmenin gayretinde olan bir kurum olarak, ülkemizin geleceğine güveniyor ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu.