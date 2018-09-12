Türkiye Finans’tan KOBİ’lere özel model

Ekonomının lokomotifi olan KOBİ
ve küçük işletmelere nakdi, gayri nakdi kredi, leasing ile finansal kiralama işlemlerinden, nakit yönetimi hizmetlerine kadar çeşitli finansal ürün ve hizmetleri sunduklarını ifade eden Türkiye Finans
Parekende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Necati Özdeniz, "2017'de yıllık cirosu 2-8 milyon TL arasında olan küçük işletmeler için girişimci segment kuruldu. Küçük işletmelerin finansman ihtiyacının sağlanması ve kredi büyümesinin sağlıkalı olarak gerçekleşmesi amacıyla bu kitleye özel 'Scoring' modeli tasarlanarak 2018 yılında hayata geçirdik" açıklamasını yaptı. Yenilenen kredi tahsis modeliyle KOBİ'lerin finansmana hızlı erişmelerine imkân sağlandığının altını çizen Özdeniz, "Hazine Müsteşarlığı desteğiyle teminatı yetersiz küçük işletmelerimize Kredi Garanti Fonu kaynaklı fon kullandırmaya devam ediyoruz" dedi. Özdeniz, 2012'den beri yaklaşık 2.6 ton altını sisteme kazandırdıklarını belirterek, "Altın bankacılığında yeni ürün geliştirme çabamız sürecek" dedi.