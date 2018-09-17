Yerli yazılımın yol haritası hazır

Dünyada 5 trilyon dolar, Türkiye
'de ise 30 milyar dolar büyüklüğe sahip bilişim sektörünün gelişmesi ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla Yerli
ve Milli Yazılım Çalışma Heyeti oluşturuldu. Türkiye Bilişim Derneği (TBD), tarafından yerli ve milli yazılım sektörünü güçlendirmek için oluşturulan heyet hazırladığı raporda yerli yazılıma verilen teşvikler ve standartların belirlenmesine ilişkin değerlendirmelerin de dahil olduğu pek çok konuyu masaya yatırdı. Cumhurbaşkanlığına, bakanlıklara ve dijital dönüşüm ofisine de sunulacak olan rapor sektörün yerlileşmesi noktasında sektöre ışık tutacak.
Yerli yazılımın ürün ya da hizmet olarak yerlilik değerlendirmesine yönelik görüşlerin bildirildiği raporda, yerli yazılım üretici şirketlerinin yabancı sermaye tarafından satın alınması durumunda yerli ve milli statüsüne yönelik mevzuatların incelenmesi görüşüldü.
Ayrıca, satın alma sonrasında özellikle kritik alanlar olan siber, uzay, savunma alanlarında millilik değerlendirmesinin yeniden yapılması ya da düşürülmesi konuları da masaya yatırıldı. Yerli yazılıma verilen teşviklerden, yüksek katma değerli ürünlerin elde edilmesinin yollarına kadar incelenen raporda, kamu kurumlarının milli yazılımlarda karşılaştığı sorunlar, kaynak kodlarının yönetimi, yazılımın dünya standartlarını yakalayarak yüksek teknolojik ürün olmasına kadar kritik birçok konu değerlendirildi. HEDEF TEKNOLOJİ İHRAÇ EDEN ÜLKE OLMAK
Türkiye'nin bekası için yerlilik ve milliliğin çok önemli olduğunun altını çizen TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, bilişimde uzun yıllar önce başlatılan yerlilik ve millilik hamlelerinin gerçekleşmesi için kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Aktepe, "Dövizde yaşanan kur sıkıntıları da ithal eden değil, ihraç eden bir ülke olmamız gerektiğini bir kez daha gösterdi. Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan bu oyunların son bulması için her sektöre ve STK'ya iş düşüyor" dedi.