Bakan Varank: Dijital Dönüşüm Merkezleri kuruyoruz

Bakan Varank, "2023 yılında, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Bunun için bir paradigma değişimine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. Bakan Varank ayrıca, "İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri model fabrika projelerinin de planlaması yapıldı ve fon kaynakları bulundu." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Dijital Dönüşüm Merkezleri kuruyoruz

DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZLERİ GELİYOR

Dijital Dönüşüm Merkezlerine ilişkin bilgi veren Varank, "Sanayicilerimiz için Dijital Dönüşüm Merkezleri kuruyoruz. Ankara ve Bursa'da model fabrikalarımızı kasım ayında hizmete açıyoruz." diye konuştu.