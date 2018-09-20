Azerbaycan’dan TANAP’a ödül

Azerbaycan'ın Şahdeniz sahasında üretilen doğalgazı Türkiye'nin ardından Avrupa'ya da taşımak amacıyla inşa edilen ve Güney Gaz Koridoru'nun en önemli halkasını oluşturan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesi, zamanında ve beklenenden düşük bütçeyle tamamlanması nedeniyle ödüle layık bulundu.

TANAP Genel Müdür Saltuk Düzyol yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından, her yıl kutlanan 20 Eylül Dünya Neftçiler Günü'nde "Dostluk Madalyası"na değer bulunmaktan onur duyduklarını kaydetti.

Böylesi değerli bir ödüle layık görülmekten büyük gurur duyduklarını belirten Düzyol, "Bin 850 kilometre uzunluğuyla bugüne kadar Türkiye'de yapılan en büyük çap ve uzunluğa sahip boru hattı olan TANAP'ı planlanan tarihte tamamlayıp çok titiz bir çalışmayla proje bedelinde de büyük tasarruf sağladık." ifadesini kullandı.

TANAP ile fiziki anlamda çok önemli biri proje gerçekleştirdiklerini aktaran Düzyol, bunun hayata geçirilmesinde verdikleri siyasi destekle en büyük pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu çerçevede, ayrıca TANAP'ın Teknolojiden Sorumlu Başkanı Mustafa Ayan ve TANAP Proje Direktörü Polat Rustamov da yine Azerbaycan tarafından "Taraggi (İlerleme)" madalyalarıyla onurlandırıldı.

Haziran ayında Eskişehir'e kadar olan ilk etabı devreye alınan ve ilk gaz verilmeye başlanan TANAP'ın, Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturan Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı'na (TAP) bağlanması planlanıyor. TANAP'tan ilk etapta alınacak yıllık 16 milyar metreküp gazın 6 milyarı Türkiye tarafından tüketilirken, geriye kalan kısmı 2020 yılından itibaren Avrupa'ya iletilecek.