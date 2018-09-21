Türk Yıldızları, THY uçağı ve F-16 birlikte uçtu!

TEKNOFEST kapsamında gerçekleşen tarihi uçuş için ilk olarak saat 15. 35 sıralarında THY'nin Boeing -777 uçağı İstanbul Yeni Havalimanı semalarında görüldü. Pisti pas geçen THY uçağına daha sonra Türk Yıldızları'nın NF-5 uçakları sağ ve sol kolda toplanarak eşlik etti. Daha sonra uçaklar, 'kol uçuşu' denilen gösteri uçuşuyla seyircileri selamladı.





Ilk geçişte Türk Yıldızları, THY uçağının arkasında kaldı. İkinci geçişte ise NF5'ler, uçağın sağında ve solunda 3'erli formasyona geçerek seyircileri ikinci kez selamladı. Havadaki bu gösteri uçuşu, TEKNOFEST alanındaki binlerce ziyaretçi tarafından soluksuz izlendi.





Daha sonra uçaklar, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ayrılarak gösteriye İstanbul Boğazı üzerinde devam etti. Saat 16.00 sıralarında boğaza giriş yapan uçaklar, bu kez İstanbul Boğazı'nı selamladı. Kol uçuşuna bir adet F16'da eşlik ederek, tarihi anların kamera kaydıyla görüntüledi.





KOL UÇUŞU NEDİR?



Kol uçuşu veya formasyon uçuşu, iki veya daha fazla hava aracının bir lider komutasında gerçekleştirdiği disiplinli uçuş. Askerî pilotlar kol uçuşunu, ortak savunma ve ateş gücünün konsantrasyonu amacıyla kullanır. Sivil havacılıkta kol uçuşu gösteri amaçlı veya hobi amaçlı gerçekleştirilir. Türk Yıldızları ile THY uçağı, TEKNOFEST kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak. Geçişi, Boğaz'daki farklı noklardan canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız