HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Türk Yıldızları, THY uçağı ve F-16 birlikte uçtu!

, uçağı ve F-16 birlikte uçtu!

'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan 'te, tarihi anlar yaşandı. Türk Hava Yolları ()'nın filosundaki en büyük uçaklardan ile Türk Hava Kuvvetleri akrobasi takımı , nefes kesen bir gösteri yaptı. THY uçağının sağında ve solunda yer alan Türk Yıldızları'na ait 'kol uçuşu' olarak adlandırılan gösteri uçuşuyla, TEKNOFEST'teki ziyaretçileri selamladı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 17:17 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 17:22
Türk Yıldızları, THY uçağı ve F-16 birlikte uçtu!

kapsamında gerçekleşen tarihi uçuş için ilk olarak saat 15. 35 sıralarında 'nin Boeing -777 uçağı Yeni Havalimanı semalarında görüldü. Pisti pas geçen THY uçağına daha sonra 'nın sağ ve sol kolda toplanarak eşlik etti. Daha sonra uçaklar, 'kol uçuşu' denilen gösteri uçuşuyla seyircileri selamladı.



Ilk geçişte Türk Yıldızları, THY uçağının arkasında kaldı. İkinci geçişte ise NF5'ler, uçağın sağında ve solunda 3'erli formasyona geçerek seyircileri ikinci kez selamladı. Havadaki bu gösteri uçuşu, TEKNOFEST alanındaki binlerce ziyaretçi tarafından soluksuz izlendi.



Daha sonra uçaklar, 'ndan ayrılarak gösteriye İstanbul Boğazı üzerinde devam etti. Saat 16.00 sıralarında boğaza giriş yapan uçaklar, bu kez İstanbul Boğazı'nı selamladı. Kol uçuşuna bir adet F16'da eşlik ederek, tarihi anların kamera kaydıyla görüntüledi.



KOL UÇUŞU NEDİR?

Kol uçuşu veya formasyon uçuşu, iki veya daha fazla hava aracının bir lider komutasında gerçekleştirdiği disiplinli uçuş. Askerî pilotlar kol uçuşunu, ortak savunma ve ateş gücünün konsantrasyonu amacıyla kullanır. Sivil havacılıkta kol uçuşu gösteri amaçlı veya hobi amaçlı gerçekleştirilir. Türk Yıldızları ile THY uçağı, TEKNOFEST kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak. Geçişi, Boğaz'daki farklı noklardan canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Yıldızları, THY uçağı ve F-16 birlikte uçtu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN