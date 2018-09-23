Halkbank lig atlıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık operasyonunda hedef tahtasına oturttuğu, bu yıl da FETÖ'cü kaçak polislerin düzmece belgeleriyle ABD'deki dava ile yıpratılmaya çalışılan Halkbank
, tüm saldırılara rağmen ülkenin büyümesine katkıda bulunurken, kendisini de bir üst lige taşıdı.
Bundan 5 yıl önce aktif sıralamasında yedinci sırada yer alırken, 2017'de Yapı Kredi Bankası'nı geçip beşinciliğe çıkan Halkbank, bu yıl da Akbank'ı geride bırakarak dördüncü sıraya yerleşti. MEVDUATTA İKİNCİ
Üçüncü sırada yer alan Garanti Bankası ile aradaki farkı ise haziran sonu itibarıyla 1 milyar TL'nin altına çekti. Kredi sıralamasında da Haziran 2013'te yedincilikte bulunan banka, üçüncülüğe yükselirken, mevduat büyüklüğünde ise beşincilikten ikinciliğe ulaştı. Bankanın toplam mevduatı 5 yılda yüzde 169 artarak 221.3 milyara çıktı. Aynı dönemde bankacılık sektörünün toplam mevduat büyümesi yüzde 131 oldu. Mevduatta Ziraat Bankası 314.1 milyar lira ile sırada yer alıyor. AKTİFTE % 200 BÜYÜME
Bu yıl kuruluşunun 80. yılını kutlayan Halkbank'ın 2013'ün ilk altı ayında 116.3 milyar lira olan aktif büyüklüğü, 5 yılda yüzde 199.3 artarak 348.3 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde sektörün aktif büyümesi yüzde 141 olarak gerçekleşti.
Aktif büyüklüğünde dördüncü sıraya çıkan Halk Bankası, 349.1 milyar TL ile üçüncü sırada bulunan Garanti Bankası ile de farkı 848 milyon liraya indirdi. Son bir yılda sekt��rün aktif büyümesi yüzde 23 olurken, bu oran Halkbank'ta yüzde 31.5 olarak gerçekleşti. Aktif büyüklüğünde Ziraat Bankası 497.5 milyar TL ile ilk sırada, İş Bankası ise 398.3 milyar lira ile ikinci sırada yer alıyor. KREDİDE BÜYÜK SIÇRAMA
Halkbank, kredi kanalıyla Türkiye'nin büyümesine de katkı sağladı. Son 5 yılda sektörün kredi büyümesi yüzde 159 olarak gerçekleşirken, Halkbank'ta bu oran yüzde 221. Kredi sıralamasında üçüncü olan banka, son bir yılda ise yüzde 31'lik artışla sektörün en hızlılarından oldu. Kredilerin yüzde 41'i de KOBİ'lere sağlandı. ZİRAAT ARTIŞ LİDERİ
Kredi sıralamasında 347.6 milyar TL ile Ziraat Bankası birinci, 259.5 milyar TL ile İş Bankası ikinci. Son 5 yılda en hızlı kredi artışı yüzde 283 ile Ziraat Bankası'nda gerçekleşirken, bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank'ta da yüzde 170'lik kredi büyümesi oldu. Ziraat'in son 5 yıldaki aktif büyümesi de yüzde 175 oldu.