Yeni Havalimanı Bulgaristan’ı yakınlaştıracak

İstanbul Yeni Havalimanı
, Bulgaristan
'a 1 saat 20 dakika olan uçuş süresini 45 dakikaya indirecek. Sofya'ya haftada 18 sefer düzenleyen Türk Hava Yolları'nın Bulgaristan Ülke Müdürü Mehmet Gürkaynak, "İki ülkeyi birbirine daha da kaynaştırmak ve turizm potansiyelini artırmak için THY
olarak taşıma ayağını gerçekleştiriyoruz. Sofya-İstanbul karşılıklı haftada 18 seferimiz var. Mart 2019 itibarıyla günde 3, haftada 21 sefer olacak. Varna-İstanbul arasında da 11 seferimiz var" diye konuştu. KAYAK TURİZMİ ÖN PLANDA
Bulgaristan'da ön plana çıkan yerlerden birinin kayak turizmiyle ünlü Bansko olduğuna işaret eden Gürkaynak, Sofya üzerinden araçla kısa sürede buraya ulaşmanın mümkün olduğunu da dile getirdi. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle Avusturya veya İsviçre Alplerinde tatil planlarına alternatif olarak öne çıkan Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, geçen yıl Bansko'ya 30 bin civarında Türk turist geldiğini ifade etti. Bu yıl 30-50 bin civarında Türk turist beklediklerini belirten Angelov, "Türk Lirası'ndaki değer kaybına rağmen yine de Türk kayakseverlerin sayısında artış bekliyoruz" dedi. 15 KAYAK PİSTİ VAR
Sofya'dan 150 kilometre uzaklıkta olan ve 2.5 saat süren bir yolculuğun ardından ulaşılan Bansko'da 990 ila 2 bin 600 metre arasında 15 kayak pisti var. Bansko otellerinden Kempinski Hotel Grand Arena Genel Müdürü Natalia Kashirskaya, Türk turistleri Avrupa'daki kayak merkezlerinin üçte bir fiyatına ağırlayabildiklerini söyledi.