Akın İpek Londra’da hâkim karşısında

İngiltere
'ye kaçan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ
) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek
'in Türkiye'ye iadesine ilişkin yargı süreci başladı. Akın İpek, Türkiye'nin iade talebi sonrası başlayan hukuki süreç kapsamında dün başkent Londra
'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada İpek'in yanı sıra Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ'nün Irak imamı Talip Büyük ile Bank Asya yönetim kurulu başkanı Ali Çelik de sanık olarak yer aldı. Üç gün sürmesi beklenen iade duruşmasında dün ilk dava görüldü. PASAPORTU ALINMIŞTI
Mahkeme, duruşma çerçevesinde mayısta yakalanan Akın İpek'i 50 bin sterlin kefaletle serbest bırakırken, yargılama boyunca İngiltere'yi terk etmesini önlemeye yönelik pasaportuna el konulmasına karar vermişti. Karara göre İpek yargılama boyunca yurtdışına çıkmasına imkân verecek herhangi bir seyahat belgesi için başvuramıyor. Ayrıca mahkemeye bildirdiği adresten başka bir yerde ikâmet edemiyor ve cep telefonunu 24 saat boyunca ulaşılır olmasını sağlayacak biçimde açık tutması gerekiyor. Bu koşulla serbest bırakılan sanıklar, yargılama süresince her geceyi ikamet adreslerinde geçirmek zorunda. İngiltere'de iade talepleri Dışişleri Bakanı'nın onayı ile mahkemeye sevk ediliyor. Mahkemenin yakalama ve iade talebini yerinde bulması halinde de karar yine Dışişleri Bakanı'nın kararı ile uygulanıyor. LÜKS HAYAT SÜRÜYOR
15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'dan dönmeme kararı aldığını açıklayan İpek, soyadının plakasında yer aldığı lüks aracı ve şoförüyle rahat bir yaşam sürüyor. Koza Limited adı altında İngiltere'ye kaçırdığı servetle, Temple (Tapınak) semtindeki tarihi lüks binada geniş bir ofisi merkez olarak kullanan İpek'in, kentin finans merkezi The City'de ve Gray's Inn Road'da da birer ofisi bulunuyor. 6 FETÖ'CÜ KAÇTI
İngiltere'ye kaçtığı bilinen 6 FETÖ'cünün arasında Talip Büyük, Ali Çelik, Tarık Toros, Akın İpek, Kerim Balcı, İsa Saraç, Talha Saraç ve Mustafa Özcan da bulunuyor. Talip Büyük, Ali Çelik'in de iadesiyle ilgili duruşma aynı mahkemede görülecek. DAVALARI KAYBETMIŞTI
İngiltere mahkemelerinde, kayyumlara devredilen Türkiye'deki Koza Holding'e karşı açtığı davaları bu yıl içinde kaybeden İpek, kentteki diğer FETÖ mensupları ile de ilişkisini sürdürüyor. İngiltere Yüksek Mahkemesi, İpek'in şirket varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti. Mahkeme, Koza Altın'ın İngiltere'deki iştiraki Koza Limited'in, İpek'in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetmişti. Hamdi Akın
İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında yer alıyor. Firari İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor. FIRARILER PANIKTE!
İngiltere hükümetinin Türkiye'nin FETÖ'den aradığı ve hakkında yakalama kararı bulunan Akın İpek için verdiği ev hapsi kararı, İpek ile İngiltere'ye kaçan diğer FETÖ'cüleri de korkuttu. Özellikle Türkiye'ye iade edilmesi konusunda ihtimal bile verilmeyen Akın İpek'in pasaportuna el konulması kara propaganda yapan, darbe yanlısı FETÖ'cülerde paniğe neden oldu.