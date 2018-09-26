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uluslararası maden şirketi kuracak

ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, yurt dışında maden arama ve işletme faaliyetlerinde bulunmak üzere yeni bir şirket kurulacağını bildirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 20:47
Türkiye uluslararası maden şirketi kuracak

ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, yurt dışında maden arama ve işletme faaliyetlerinde bulunmak üzere yeni bir şirket kurulacağını bildirdi.

Cansız, Twitter hesabından, kuruluşu için çalışmalara başlanan şirketle ilgili paylaşımda bulundu.

Global madencilik piyasasında etkili bir aktör olabilme ve 'nin ham madde tedarik güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığını aktaran Cansız, bu hedef doğrultusunda, yurt dışında maden arama ve işletme faaliyetlerinde bulunmak üzere yeni bir şirket kurulması için çalışmalara başlandığını kaydetti.

Cansız, "Bu yeni şirket, ve Orta Asya'da maden ruhsatları elde ederek, yapılanmasını en kısa sürede tamamlayıp faaliyetlerine başlayacaktır." ifadesini kullandı.

Söz konusu şirket, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulacak.

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Türkiye uluslararası maden şirketi kuracak
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