Mornero 1.1 milyon lira değerleme ile yatırım aldı

Seçilen serpme veya zengin kahvaltıyı istenilen saatte müşteriye ulaştıran ve kahvaltının vazgeçilmez adresi olmak için yola çıkan Mornero
, Tarvenn'den tohum yatırım aldı Faaliyetleri İstanbul Ticaret Odası tarafından desteklenen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yatırımcı ile girişimciyi buluşturmaya devam ediyor.
Son yatırım kararı doğal, sağlıklı ve lezzetli kahvaltıyı müşterinin ayağına getirerek sabah kahvaltılarının vazgeçilmez adresi olmayı planlayan startup şirketi Mornero ile uluslararası yatırımcı Tarvenn buluşmasından çıktı. Tarvenn, haftalık veya aylık abonelikler ile www.mornero.com adresinde hizmet veren Mornero'ya, 1.1 milyon lira değerleme üzerinden yatırım yaptı.
Çalışan ve güne erken başlayan bireylere daha sağlıklı bir kahvaltı seçeneği sunmak için yola çıkan girişim, şirketler için kurumsal teklifler de sunuyor. Çalışan ve güne erken başlayan bireyler, kahvaltı öğününü ya sağlıksız seçenekler ile geçiştiriyor ya da hiç kahvaltı etmiyor. Bunun sonucunda bireylerin gün içinde enerjileri düşüyor ve motivasyon kaybına uğruyor.
Çalışan ve güne erken başlayan bireylere daha sağlıklı bir kahvaltı seçeneği sunmak için yola çıkan Mornero, doğal, sağlıklı ve lezzetli kahvaltıyı ayağınıza getirerek sabah kahvaltılarınızın vazgeçilmez adresi olmayı planlıyor. Girişimin iddialı olduğu konulardan biri, seçilen serpme veya zengin kahvaltıyı istenilen saat dilimi içinde ve uygun fiyatla müşteriye ulaştırması. KAHVALTI YAPMAYI SEVİYORUZ
Mornero, aldığı bu yatırımla operasyonlarını genişleterek daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor. Şimdiye kadar Levent ve Maslak bölgesinde faaliyet gösterdiklerini ve hiçbir pazarlama bütçesi olmadan, 100'den fazla kişiye sağlıklı kahvaltı aboneliği sunduklarını belirten Mornero kurucusu Sabit Çakmaklı, aldıkları yatırımla finansal ve operasyonel olarak güçlenerek, önce İstanbul ardından tüm Türkiye'de doğal ve lezzetli kahvaltıyı abonelerine ulaştırmak istediklerini söyledi.