145 milyar dolarlık pazar

Eğitim Ekonomisi İş Konseyi'nin raporuna göre dünya genelinde yaklaşık 4.5 milyondan fazla öğrenci kendi ülkesi dışında, başka bir ülkede üniversite eğitimi alıyor. Bir öğrencinin yıllık ortalama maliyeti 40 bin dolar civarında olup, dünyadaki 4.5 milyon öğrencinin yarattığı yıllık uluslararası öğrenci bütçesi 145 milyar dolara ulaşıyor. UNESCO tahminleri, 2020'de yükseköğretimdeki uluslararası öğrenci sayısının 7 milyona ulaşacağını öngörerek, bunun da yıllık 280 milyar dolarlık bir bütçeye tekabül edeceğini vurguluyor. NASIL ÖĞRENCİ ÇEKİYORLAR
Globalizasyon etkisiyle, hükümetler ve kişiler öğrencilerin ufuklarının genişlemesini sağlamak ve yaşadığımız dünyanın ortak dilini, kültürünü ve iş yapma metotlarını daha iyi anlamaları için uluslararası yüksek öğrenime verdikleri önemi arttırdılar. Çin, Hindistan, Güney Kore
gibi ülkelerden giden öğrenci sayısı bütün uluslararası öğrencilerin yüzde 53'ünü oluşturuyor. Dünyadaki uluslararası öğrencilerin yüzde 52'si Asya Kıtası'ndan gelen öğrencilerden oluşmakta. Devlet kurumları bakanlık seviyesinde burs ve tanıtım faaliyetleri düzenliyor. Her yıl uluslararası öğrenci profilini, hacmini ve ülkeye çekilebilmesi için gerekli metotları inceleyen raporlar yayınlanmakta ve bu yolla yenilenen bir strateji oluşturulmakta. Çeşitli örgütlenmelerle öğrenci değişimi konusunda işbirliği protokolleri imzalanıyor. Dünyadaki uluslararası öğrencilerin yüzde 40.3'ü ABD, İngiltere, Avusturalya ve Kanada'da bulunuyor. Yurtdışında okuyan Çinli öğrencilerin yüzde 95'i kendi imkânları ile okuyor. Suudi Arabistan'dan gelen öğrencilerin üçte ikisi devlet bursuyla okuyabilirken, Avusturalya son 5 yılda büyük bir gelişim göstererek, 2012'de her 5 uluslararası öğrenciden 2'si Avusturalya'yı tercih etti. LİSANS PROGRAMLARI REVAÇTA
Malezya, Endonezya ve Suudi Arabistanlı
öğrencilerin yüzde 70'i lisans ve ön lisans programlarını tercih ederken, İran ve Tayvanlı öğrencilerin çoğunlukla yüksek lisans
programlarını tercih ettikleri görülmekte. En çok öğrenci gönderen ülkelerden olan Çin, Kore ve Suudi Arabistanlı öğrencilerin yüzde 65'i lisans ve işletme programı tercih etmiş durumda. Çinli yabancı ülkelerde lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilerinin üçte ikisine yakını Mühendislik ve Matematik bölümlerini tercih ediyor. DEVLET DESTEKLİ BURSLAR VAR
150 bin Suudi öğrenci Kral Abdullah
eğitim bursu ile yurtdışında eğitim alıyor. Kanada'nın sağladığı öğrenciye kolay vize uygulaması sayesinde Kanada ülkesine gelen yabancı öğrenci sayısını yıllar içerisinde büyük miktarda arttırdı. Hindistan'dan gelen öğrencilerin yüzde 77'si mühendislik ve ilgili bilimsel bölümleri tercih etmekte ve %80'i yüksek lisansa devam etmekte. İngilizce eğitimin öneminin artması ve TOEFL sınavının öğrencileri zorlaması ile İngilizce dil kurslarına ilgi arttı. ABD, İngiltere ve Avusturalya gibi ülkeler uluslararası öğrenci temininde en önemli faktörün etkin sosyal medya kullanımı ve güçlü web siteleri olduğuna hem fikirler. TÜRKİYE DE YÜKSELİŞE GEÇTİ
Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısında da artış yaşanıyor. 2011 yılında 31.170 olan sayı 2016'da örgün eğitimde 64 bin ve uzaktan eğitimde 18 bin olmak üzere 90 bin civarında. 2018 itibarıyla da bu sayının 100 binlere ulaşması bekleniyor. Türkiye'ye en çok öğrenci gönderen 3 ülke ise Türkmenistan, Azerbaycan ve İran.