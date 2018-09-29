Haberler Ekonomi Haberleri 145 milyar dolarlık pazar

145 milyar dolarlık pazar Globelleşmenin yayılmasıyla daha fazla öğrenci yurtdışında eğitim görüyor. Dünya genelinde bu rakam şu anda 4.5 milyon öğrenci olurken, bu öğrencilerin toplam yarattığı ekonomi 145 milyar dolar. 2020’de ise dünya genelinde yurtdışında okuyan öğrenci sayısının 7 milyona çıkması bekleniyor