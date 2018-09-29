MEB’den 312.5 milyon TL özel okul teşviki

Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB
) tarafından 4 yıl önce başlatılan, özel okul
lara devam eden öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim desteği bu yıl da devam edecek. Okul öncesi de dâhil olmak üzere her kademede öğrenim gören toplam 75 bin öğrenciye bu yıl ilk kez teşvik verilecek. Bu yıl özel okul teşviği için toplam 312.5 milyon TL'ye yakın bütçe ayrıldı. Destek verilecek öğrencilerin tespitinde en belirleyici kriter ailenin gelir durumu olacak. Teşviklerden bugüne kadar 520 bin 723 öğrenci yararlandı. Bu öğrenciler için özel okullara toplam 3 milyar 706 milyon 701 bin 226 lira ödeme yapıldı. 3 TAKSİTTE ÖDENECEK
Okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 290'ar lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira, ortaokullar ve liselerdeki 15 bin öğrenciye 4 bin 610'ar lira ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteği verilecek. Teşvik almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedelinin yüzde 35'i kasım, yüzde 35'i şubat ve yüzde 30'u haziran ayında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına 3 taksitte ödenecek. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanabilecek. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapanlar eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecek. 6 KRİTER BELİRLEYİCİ OLACAK
Ailenin geliri, öğrencinin başarısı, öğrenim gören kardeşler, anne babanın durumu, disiplin cezası, şehit ve korunmaya muhtaçlık durumuna göre 6 farklı kriterde yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek. Her bir kritere belli puanlamalar verilecek. Toplam puanlamadan sonra öğrenciler "En fazla puan alandan en az puan alana" şeklinde dizilerek teşvike hak kazananlar belirlenecek. Veliler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüklerinden başvurularını yapacak. YÜZDE 25 KOŞULU
Toplam puanda eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecek. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecek. Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25'i kadar öğrenci yerleştirilecek