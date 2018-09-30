İthal ürüne yerli üretim logosu tepki eçkti

Döviz kurundaki yükselişi fırsat bilen fırsatçıların uygulamaları bitmek bilmiyor.

Bir mağazadaki muz kasasının etiketinde "muz ithal" ibaresinin yanında aynı zamanda yerli üretim logosu bulunması tepki gördü.

Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı'nca Türkiye'de üretilen mallar için etiketlere yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunluluğu getirilmiş ve ardından "Yerli Üretim" logosu Ticaret Bakanlığı tarafından kamuoyuna tanıtılmıştı. Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından "Yerli Üretim" logosu da etiketlerin üzerindeki yerini almaya başladı.

Ancak ithal ürünlerin dahi etiketinde "Yerli Üretim" logosunun kullanıldığı görülüyor.