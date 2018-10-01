Akaryakıt kaçakçılarına 4 koldan sıkı denetim

Akaryakıt
kaçakçılığını önlemek için İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı denetimlerini artırdı. Deniz ve sınırlar kaçakçılığa karşı kontrol altında tutulurken, transit veya ihraç amaçlı alınan petrolün iç piyasada sürülmesine, solvent ve bazyağı maddelerinin karıştırılması yoluyla standart dışı akaryakıt üretilmesine fırsat verilmiyor. 2018'in ilk sekiz ayında Ticaret Bakanlığı 10 bin 186 ton kaçak akaryakıt
ele geçirdi. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan denetimlerde de 2 milyon 848 bin 415 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2017-2018 yıllarında toplam bin 981 akaryakıt istasyonunun denetlendiğini ve 50 kaçakçılık olayı tespit edilerek 96 kişi hakkında işlem yapıldığını belirten Dönmez, 860 akaryakıt kaçakçılığı olayında da bin 120 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi.