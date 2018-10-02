Fındıktan elde edilen gelir 10 kat artabilir!

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, halihazırda Ordu'da bir tane çikolata fabrikası olduğunu ve bu fabrikanın da yurt dışına ciddi ihracatı bulunduğunu ifade ederek, şu anda 3 şirketin, kendilerinden çikolata fabrikası kurmak için yer istediğini, bu şirketler için yer bulma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Servet Şahin, dünya fındık üretiminin yüzde 70'lik bölümünü elinde bulunduran ve en büyük ihracatçı konumunda olan Türkiye'nin, yıllık ortalama 1,5-2 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Fındıkta yüz binlerce, hatta milyonlarca vatandaşın ekmek yediğini ifade eden Şahin, her yıl yüz milyonlarca kilogram fındığın üretimden son tüketiciye ulaşana kadar vatandaşlara geçim kaynağı olduğunu belirtti.

Dünya fındık üretimi ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin, bu ürünün ihracatından elde ettiği gelirin yetersiz olduğunu savunan Şahin, bu konuda çeşitli çalışmaların başladığını ancak yetersiz kaldığını söyledi.

İlgili ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı şirketler ve şu anda faaliyette olmayan Fındık Tanıtım Grubu'nun daha önce fındığı yurt dışına satmak için yaptığı çalışmalara değinen Şahin, "Ancak bunlar bugüne kadar istenilen etkiyi yapmadı." dedi.

FINDIK BAHÇELERİ GENÇLEŞTİRİLİYOR

"ÇİKOLATAYLA FINDIĞIN AŞKI TÜRKİYE'NİN GELİRİNİ CİDDİ ARTIRACAK"

Servet Şahin, Türkiye'nin en çok fındık üreten ili olarak, bu ürünün daha katma değerli satılması, başta üreticiler olmak üzere Ordu'nun, Karadeniz'in ve Türkiye'nin daha fazla gelir elde edebilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler ve projeler hayata geçirdiklerini anlattı.

Bu kapsamda fındığın çikolatayla buluşarak daha katma değerli satılması yönünde çalışmalar başlattıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Fındığı eğer çikolataya katarak veya ezme olarak satarsanız elde edilen gelir çok daha fazla oluyor. Şu anda 1,5-2 milyar dolar ihracatı bulunan fındıktan bu yolla 10 milyar dolardan fazla, belki 20 milyar doları bulan gelir elde edebiliriz. Halihazırda Ordu'da bir tane çikolata fabrikası var ve bu fabrikanın da yurt dışına ciddi ihracatı var. Ayrıca, şu anda 3 ayrı şirket, bizden çikolata fabrikası kurmak için yer istedi. Onlar için yer bulma çalışmalarımız sürüyor. Bu fabrikalar da hayata geçince Ordu, çikolatada bir simge olacak. Çikolatayla fındığın aşkı Türkiye'nin gelirini ciddi artıracak."

Şahin, organize sanayi bölgesinde yer buldukları anda bu fabrikaların yapılacağını, 2019'da arazi ile ilgili problemleri halledeceklerini bildirdi.

FINDIK ÜRETİCİSİNE HASAT UYARISI

"FINDIK, ŞEKER, PERSONEL, MAKİNE, HER ŞEY VAR"

OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, Türkiye'nin bu yolla önemli çikolata markaları oluşturacağını, katma değerli ürün satışı sayesinde fındıktan elde edilen gelirin artacağını söyledi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun önemine işaret eden Şahin, 3-4 saatlik uçuşla 50'den fazla ülkeye gidilebildiğini aktardı. Şahin, devamla şu görüşleri dile getirdi:

"Türkiye, elindeki kaliteli fındıkla yaptığı çikolata ve ezme gibi ürünleri Türk ve İslam coğrafyalarına rahatça ulaştırabilecek. Avrupa'ya göre hem lojistik hem de iş gücü maliyeti avantajımız var. Ayrıca fındık da bizim... Yani, çok daha uyguna aynı, hatta daha yüksek kalitede çikolata yapabilir ve Türk Cumhuriyetler ile Orta Doğu ve Körfez bölgesine önemli ihracat gerçekleştirebiliriz. Şeker bizde, fındık bizde, personel bizde olunca önemli maliyet avantajımız olacak. Çikolatada en önemli katkı maddesi fındık... Yüzde 30-40 arasında fındık kullanılıyor. Sadece kakao yağı yurt dışından gelecek. Onu da zaten herkes aynı yerden, bölgeden alıyor. Yani, Belçika'daki de kakao yağını başka yerden alıyor. Zaten şu anda bu konuda ihracat başlamış durumda."

Şahin, çikolata fabrikasında ayrıca ciddi istihdam sağlanacağını, bu sayede işsizliğin de azalacağını ifade ederek, çikolata fabrikası kurulumunun ağır sanayi kadar yüksek maliyet gerektirmediğini söyledi.

BAHÇEDEKİ FINDIK ÜRETİCİSİNİN GÖZÜ KULAĞI TMO'DA

"KADINLARA BUTİK ÇİKOLATACILIK EĞİTİMİ VERİYORUZ"

Servet Şahin, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında geçen yıl başlattıkları "İş'de Kadınlar" projesi sayesinde kadınlara "butik çikolatacılık" eğitimi verdiklerini bildirdi.

Aldıkları hibe sayesinde kurdukları atölyede, 60 kadına fındığın kullanımında önemli yere sahip çikolata yapımı konusunda eğitim verildiğini ifade eden Şahin, daha sonra ise çeşitli iş birlikleri ile 40 kursiyeri daha mezun ettiklerini anlattı.

Şahin, "Bugüne kadar 100 kadına butik çikolatacılık eğitimi verdik. Bu mezunlardan bazıları kendi işletmelerini açtı. Herhangi bir katkı maddesi olmadan yapılan çikolatalar ciddi talep görmeye başladı. Butik çikolatacılık, genelde talep üzerine yapıldığı için çok ciddi cirolara ulaşmayabilir ancak kadınların istihdamı açısından önemli." diye konuştu.

FINDIKTA DRAKULA BÖCEĞİ ALARMI

"FINDIĞA HAK ETTİĞİ DEĞERİ KAZANDIRMALIYIZ"

OTSO Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak da Türk fındığını, dünya genelinde onlarca ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, yıllık 1,5 milyar dolar ihracat yapıldığını söyledi.

Çakmak, Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin bitmesiyle Ordu'dan en güneydeki illere 5-6 saatte ulaşılabileceğini, bu sayede lojistik açıdan Ordu'nun daha da önemli hale geleceğini vurguladı.

Döviz hareketleri nedeniyle dünyanın en ucuz fındığının Türkiye'de satıldığını belirten Çakmak, "Yani fındığın en ucuza bulunduğu ülke Türkiye... Ayrıca fındığımızın fiyatlarına da, finansı daha ucuz elde ettikleri için yabancı firmalar yön veriyor. Biz bir an önce lisanslı depoculuğu hayata geçirip, fındıkla ilgili politikaları üretip bu ürünümüze hak ettiği değeri kazandırmalıyız." dedi.

Sanayicinin de, tüccarın da fındıkta dengeli bir fiyat politikası istediğini aktaran Çakmak, fındığın yıllardır ihmal edildiğini savundu. Çakmak, "Eğer ciddi bir politika oluşturursak fındık ihracatından elde edeceğimiz gelir 10 kat artar. Bakın, 'şu anda 3 tane şirket, fabrika açmak için yer bekliyor' dedik. Bu sayılar daha da artacak. Yeter ki fındığa ve fındıklı ürünlere hak ettiği değeri verelim." diye konuştu.