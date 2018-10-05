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Son dakika haberi: Emekliye büyük müjde... ve güncel ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

Milyonlarca emekli için son dakika haberi.. ve Ba-Kur emeklileri için beklenen oranları netleşmeye başladı. 3 aylık değerlerinin açıklanmasına göre emeklilere 9.34'lük bir zam miktarı oluştu. Bu oranlara daha sonra 3 aylık bir enflasyon daha eklenecek ve tutarlar dahada yükselecek. Bayramlarda emeklilere bin TL'lik ikramiyelerin verilmesinden sonra milyonlarca emekli Ocak ayında alacakları zamları araştırmaya başlamıştı. Peki Ocak ayında emeklilere ne kadar zam yapılacak? En düşük ne kadar olacak? İşte emeklilere yapılacak zam oranıyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 5.10.2018 07:56
Son dakika haberi: Emekliye büyük müjde... Bağ-Kur ve SSK güncel emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

Milyonlarca emekliye şimdiden son dakika müjdesi. Ocak ayında ve emeklilerine yapılacak zam öncesi emekliler verilerinin açıklanmasından sonra maaşlarına yapılacak zamları araştırmaya başladı. 3 Aylık enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra şu an için maaşlarda 9.34'lük bir zam miktarı gözüküyor. Önümüzdeki günlerde 3 aylık daha verilerin açıklanmasından sonra emeklilere yapılacak zam oranı tam olarak belirlenecek. Peki en düşük ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? Tüm detayları emekliler için haberimizde derledik.

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Son dakika haberi: Emekliye büyük müjde... Bağ-Kur ve SSK güncel emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...
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