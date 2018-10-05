Son dakika haberi: Emekliye büyük müjde... Bağ-Kur ve SSK güncel emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

Milyonlarca emekliye şimdiden son dakika zam müjdesi. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam öncesi emekliler enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra maaşlarına yapılacak zamları araştırmaya başladı. 3 Aylık enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra şu an için maaşlarda 9.34'lük bir zam miktarı gözüküyor. Önümüzdeki günlerde 3 aylık daha verilerin açıklanmasından sonra emeklilere yapılacak zam oranı tam olarak belirlenecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? Tüm detayları emekliler için haberimizde derledik.