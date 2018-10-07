A101 ekmeği 1 liraya çekti

Kur artışı bahanesi ile ekmeğe zam yapmak isteyenleri Ticaret Bakanlığı frenlerken, Türkiye'nin en büyük perakende zinciri A101
halkın temel gıda maddesi olan ekmekte önemli bir kampanya başlattı. 10. yıl basın toplantısında konuşan A101 CEO'su Erhan Bostan, ağustosta fiyatlarda artışlar olunca tüketicilerin kendilerine yüklendiğini dile getirerek, en ucuz olmak için ciddi çaba sarfettiklerini söyledi. 200 GRAM EKMEK 1 TL
Ekmekteki sıkıntılar üzerine 200 gramlık ekmeği 1 liraya satma talimatı verdiğinin altını çizen Bostan, paketli ekmeği de normal ekmeğin altında fiyata satmaya başladıklarını söyledi.
Bostan, 2019'da en az 500 yeni mağaza açacaklarını ve 8 bin 500 mağazaya ulaşacaklarını söyledi.
Geçen yılın eylül ayına göre ciroda yüzde 58'lik bir büyüme sağladıklarını ifade eden Bostan, "Geçen yılı 14.1 milyar TL ciroyla kapadık. Bu yılı 20.1 milyar TL'nin üzerinde bir ciro ile kapatacağız. Bu da yaklaşık yüzde 41'lik büyüme demek" ifadelerini kullandı.