İndirim seferberliği

Ağustos ortasında şiddetini artıran kur saldırısını püskürten Türkiye, şimdi de enflasyonu indirmeye kenetlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'ın dün resmen başlattığı Enflasyonla Topyekun Mücadele için iş dünyası seferberlik ilan etti. Perakendeden, tekstile, gıdadan bankacılığa kadar sektörlerin tamamı fiyatlarda yıl sonuna kadar en az yüzde 10 indirim kararı aldı.Carrefour, Migros, A101, BİM, Şok ve Metro marketler zincirinde, 50 üründe yüzde 10 indirim kararı aldı. Dünya moda perakendesinde söz sahibi olan Orka Holding , Damat, Tween ve D'S Damat olmak üzere tüm markalı ürünlerinde yüzde 20 indirime gitti. Gömlek markası Tudors ise yüzde 10 ile yüzde 50 arasında indirim kararı aldı. Boyner Grup, tüm şirket ve markalarında yüzde 10 indirim uygulayacağını duyurdu. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu ekmeklik buğday ununda çuval fiyatı 85 TL olan bir kampanya başlatacak. Kamuda ise KOSGEB, işletmeleri rahatlamak için alacaklarına ilave erteleme yaparken, Çaykur önümüzdeki dönemde zam yapmama kararı aldı. Et Süt Kurumu (ESK) 10 kalem üründe yüzde 10 indirim yapacak. ESK sucuğunun kilogramı 34.65 liradan, Atatürk Orman Çiftliği pastörize sütünün litresi 2.80 liradan satılacak. Sıvı ve toz gübrelerde yaklaşık 35 eşit üründe yüzde 10 indirim uygulanacak. Sektör olarak en önemli konularımız arasında yer alan enflasyonla mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz.Ülkesini seven iş insanları olarak elimizi taşın altına koyacağız ve bu zorlu günleri birlikte atlatacağız.İş dünyası olarak hep birlikte bu programın başarısı için sorumluluk almaya ve görevlerimizi yerine getirmeye hazırız.Tüm paydaşların el ele vererek dayanışma sergilemesini ekonomimiz için destekliyoruz. Enflasyonla mücadelenin savaşçısıyız.Üretimimiz olan ürünlerin satışlarında gereken indirimi yapacağız.Yapacağımız indirimlerle destekleyeceğiz.: Üzerimize düşeni eksiksiz yerine getireceğiz.Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.: Programa esnaf ve sanatkâr camiası olarak biz de destek veriyoruz.Bizler, iş insanları olarak memleketimize varlığımızı borçluyuz. Şimdi kendi varlığımızdan fedakârlık etme vaktidir.ATO olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız.Enflasyonla mücadele için elimizi taşın altına koyuyoruz.: Enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz.Milli dayanışma için elimizi taşın altına koymaya hazırız.: Enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş katılımı için çalışacağız.: Ekmeklik buğday ununda çuval fiyatı 85 TL'ye çekiyoruz.Enflasyon 31 Aralık'a kadar düşecek.Vatandaşlarımıza en ucuz tatili sağlamak için elimizden geleni yapacağız.Tüm markalarımızla destekliyoruz.Tohumdan sofraya giden tüm verimsizlikleri ortadan kaldırmanın, gıdayı en ucuza tüketicilere ulaştırmanın yolunu arıyoruz. Serbest piyasa ekonomisi tabii ki işleyecek ama zaman zaman özellikle böyle durumlarda regüle edici kuruluşlarla gıda arz güvenliğini sağlayacağız. Et ve Süt Kurumu 13 bin noktada kıymayı 29 lira, kuşbaşı eti 31 liradan satıyor. Bazı spesifik marketlerle bu devam edecek. Fakir fukara istediği zaman bu noktalardan etini ucuz ve ulaşılabilir bir fiyattan alacak. Fırsatçının, stokçunun vatandaşın cebine elini atmasına müsaade etmiyoruz, bundan sonra da etmeyeceğiz.Enflasyonla mücadelede işçi ve kamu çalışanları ile işverenleri korumaya çalışıyoruz. İşverenlerimizi desteklemek için Kısa Çalışma Ödeneği'ni yakın zamanda planlıyoruz. Enflasyonla mücadele ederken iş gücü piyasalarımızı da ihmal etmiyoruz. 2002'de 12 milyon sigortalımız ve 6.5 emeklimiz bulunuyorken, Temmuz 2018'de sigortalı sayısı 22 milyona, emekli sayısı ise 12 milyona ulaştı. Sosyal güvenlik kapsamı yüzde 99.1'e yükseldi. Önümüzdeki dönemde de toplumsal taraflarla sosyal diyalog içinde, gelirler politikasında enflasyonla mücadeleyle uyumlu hale getireceğiz.Fınansman maliyetlerinden kaynaklanabilecek fiyat artışlarını aşağıya çekmek için Finansman Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz. İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14'e kadar finansman desteği sağlıyoruz. İhracat yapacak olan KOBİ'lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli Libor oranında yeni bir destek veriyoruz. Bu sayede, yaklaşık 3 milyar liralık finansmana erişim imkânı sağlıyoruz. En az 1.5 milyar liralık yeni yatırıma destek vereceğiz. Belgelendirme ücretleri, tasarım, marka ve patent tescil hizmetleri için ilan ettiğimiz yüzde 25 indirim, 2019 sonuna kadar devam edecek.D&R Genel Müdürü Cem Eriç, enflasyonla mücadeleye destek verdiklerini belirterek şunları söyledi: "Bu konuda milli bir dayanışma içine girmeye, hükümetimiz ve iş dünyasıyla birlikte elimizi taşın altına koymaya hazırız. Enflasyonla mücadele ortamında müşterilerimizin alım gücünü korumasını, müzik, kitap, film ve eğlence gibi hayatlarını zenginleştiren ürünlere ulaşmalarını önemsiyoruz. Özellikle kitap fuarımızda yüzbinlerce kitapta indirim veriyoruz. Ayrıca kitap dışı diğer kategorilerimizde de özel fiyatlar ve indirimler sunuyoruz."