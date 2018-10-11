Afrika ülkelerine milli para çağrısı

ABD'nin son dönemde doları adeta bir şantaj haline getirmesi üzerine, başta Rusya, İran, Çin ve Türkiye
olmak üzere, uluslararası ticarette yerli para birimlerinin kullanımına yönelik çalışmalar hızlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
2. Türkiye-Afrika
Ekonomi ve İş Forumu'nda önemli mesajlar verdi. Kara Kıta'daki 54 ülke temsilcisine seslenen Erdoğan "Gelin, yerli ve milli parayla ortak iş yapalım. Ülkelerimizi döviz baskısından kurtaralım" dedi.
Batı dünyasının Afrika'ya bakış açısının sömürüden ibaret olduğunu söyleyen Erdoğan, 'kazan kazan' formülüyle işbirliği yapmayı ve milli paralarla ticaret hacmini artırmayı önerdi. Erdoğan, "Tüm Afrikalı dostlarıma, kardeşlerime söylüyorum; yerli para, milli parayla ortak iş yapalım" diye konuştu. ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRELİM
Son haftalarda yaşanan spekülatif saldırılar sonrasında bu meseleyi öncelikli gündemlerine aldıklarını anlatan Başkan Erdoğan, Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle bir süredir yürüttükleri müzakerelerde belli oranda mesafe kaydettiklerini aktardı. Erdoğan, sadece ana ticaret ortaklarıyla değil Afrika dahil, tüm ülkelerle milli paralar üzerinden ticareti geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı. Burada öncelikli sorunun zihniyeti değiştirmek, meselenin alternatif yollarının mümkün olduğuna inanmak olduğunu dile getiren Erdoğan, "Afrika'nın Madibası, Nelson Mandela'nın dediği gibi 'Çoğu zaman bizi korkutan ışık değil, içimizdeki karanlıktır', bunu bilelim" dedi. BİRLİKTE ÜRETELİM
Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Neyimiz var, neyimiz yoksa bunu birlikte üretelim, paylaşalım. Türkler ve Afrikalılar, hürriyetlerini belli güçlerin lütfuyla değil, ecdatlarının ve evlatlarının canıyla, kanıyla kazanmışlardır." TİCARET HACMİ 20 MİLYAR $
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, organizasyon vesilesiyle yaklaşık 3 bin Afrikalı ve Türk işadamının bir araya geldiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve vizyonunda, 15 sene gibi kısa bir sürede Afrika kıtasına ihracatımız 5 katına, ithalatımız 3 katına çıktı. 20 milyar doları aşmış bulunmaktayız. Afrika kıtasındaki toplam müteahhitlik hizmetleri 66.4 milyar dolar. Ama bunun 55 milyar dolarını, son 15 yıldaki Afrika açılımı sayesinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Diğer bir deyişle, sektörümüz son 15 yılda Afrika'yı yeniden keşfetmiş ve zor coğrafyanın liderliğine oynamış bulunmaktadır" diye konuştu. MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu arasında ticaret ve yatırım işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptına, Türkiye adına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Afrika Birliği tarafından ise Ekonomik İşler Komiseri Victor Harrison imza attı. Ayrıca, Türkiye ile Zimbabve hükümetleri arasında ticari ve ekonomik işbirliği anlaşması imzalandı. GELECEĞE BİRLİKTE YATIRIM YAPALIM
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk iş insanları olarak, Afrika'nın parlak geleceğinin inşasına katkı sunarak geleceğe birlikte yatırım yapabileceklerini söyledi. Olpak, "Afrika'yı dahil etmediğimiz bir dünya ekonomisi ve gerçeği düşünülebilir mi? Kesinlikle hayır" diye konuştu. TOSYALI'NIN YENİ DURAĞI SENEGAL
Tosyalı Holding, Afrika kıtasındaki yeni demir-çelik yatırımı için Senegal hükümeti ile iyi niyet anlaşması imzaladı. Türk demir-çelik sektörünün yurtdışındaki en büyük yatırımları arasında yer alması planlanan proje için ilk çalışmanın bu yılın sonuna kadar başlaması bekleniyor. Proje ile Senegal'e yapılacak yatırımın ilk fazında kütükten inşaat demiri ve filmaşin üretilecek. Projenin ilerleyen fazlarında ise ülkenin cevherden üretim yapan ilk çelikhanesi devreye alınacak. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye ekonomisini hak ettiği seviyeye ulaştırmak için var gücüyle çalışan bir grup olarak, dünyada Türk bayrağını gururla dalgalandırmayı sürdürdüklerini söyledi.