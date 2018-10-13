Başkan Erdoğan: Bürokrasiyi azaltın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
kamu hizmetlerinde bürokrasi
nin azaltılması, vatandaşlara hızlı ve iyi hizmet verilmesi konusunda kamu kurumlarını uyardı. Erdoğan başvurulara, başka bir idari makamın görev alanında olsa dahi cevap verilmesini istedi. Erdoğan, kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılmasına yönelik genelge yayımladı. Genelgede, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılmasının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin öncelikli hedefleri olduğu vurgulandı. 'HANTALLIK KALKSIN'
Kamu hizmetlerinde hantallığa neden olan hususların ortadan kaldırılmasının önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Milletimize hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması, devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, başvuru sahibine gecikmeksizin bilgi verilecek" uyarısında bulundu.