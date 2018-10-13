Blockchain Platformu 32 üyeye ulaştı

BLOCKCHAIN teknolojisinin Türkiye'de yaygınlaşması, araştırılması ve kullanımının artırılması amacıyla Türkiye Bilişim Vakfı liderliğinde kurulan Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) 32 üyeye ulaştı. Platformun Yürütme Kurulu da düzenlenen toplantıda tanıtıldı. TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı
, BKM Genel Müdürü Soner Canko
, Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel, Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, BTCTurk CEO'su Özgür Güneri ve Ford Otosan
CDO'su Hayriye Karakuzu Karadeniz yürütme kurulunda yer aldı.