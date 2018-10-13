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Blockchain Platformu 32 üyeye ulaştı

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Blockchain Platformu 32 üyeye ulaştı
BLOCKCHAIN teknolojisinin Türkiye'de yaygınlaşması, araştırılması ve kullanımının artırılması amacıyla Türkiye Bilişim Vakfı liderliğinde kurulan Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) 32 üyeye ulaştı. Platformun Yürütme Kurulu da düzenlenen toplantıda tanıtıldı. TBV Başkanı , BKM Genel Müdürü , Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel, Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, BTCTurk CEO'su Özgür Güneri ve CDO'su Hayriye Karakuzu Karadeniz yürütme kurulunda yer aldı.
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Blockchain Platformu 32 üyeye ulaştı
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