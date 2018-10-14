Devlet vatandaşa ‘arkandayım’ dedi

Avrupa'nın
en büyük ikinci çorap üreticisi Penti'nin patronu Sami Kariyo
, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı ile devletin vatandaşlara "Korkma arkandayım, seni koruyorum" dediğini söyledi. Bu adımla ciddi bir güven ortamı oluştuğunu söyleyen Kariyo, "Büyümeye ve mağaza açmaya devam edeceğiz. Ülke olarak 'kriz var' söylentilerine teslim olmadık. Ekonomi beklenti meselesidir. Beklentiyi doğru yönetirseniz işiniz kolaylaşır" dedi. Bu yılı 1.2 milyar liralık ciro ile kapacaklarını belirten Kariyo ile hem enflasyonla mücadele sürecini hem de 2019 beklentilerini konuştuk. Siz bu kampanya kapsamında neler yapacaksınız?
İlk adım olarak ürünlerimizin yüzde 30'ununu oluşturan grupta sene sonuna kadar yüzde 10 indirim yapacağız. 18 Ekim'de ise 4 gün sürecek büyük bir sütyen kampanyası başlatıyoruz. Yüzde 38'e varan indirimler yapacağız. Ay sonuna doğru pijama gurubunda yüzde 20-30 arasında indirimle devam edeceğiz. Kasım ayında büyük bir indirim yapacağız. "Satışları düştü mecburen indirim yapacaklar" deniyor?
Hayır, düşmedi... Eylül ayında yüzde 16'lık adetsel artışımız var. Bu cirosal olarak yüzde 40'lık bir artışa tekabül ediyor. Bu indirim kampanyaları tüketiciyi heyecanlandırıp, harekete geçirecek. Ekim ve kasım aylarında ciddi bir tüketim artışı görüşülecektir. Yılı yüzde 35'lik büyüme ile kapatırız. Yeni mağazalar açacak mısnız bu ortamda?
357'si Türkiye
'de, 153'ü yurtdışında toplam 510 mağazamız var. Bu yıl yurtiçinde 25'e yakın mağaza açtık. Hedefimiz bu sayıyı 30'a çıkarmak. Birçok mağazayı da büyüttük. Bünyemizde 3 bin 500 kişi çalışıyor. İstihdam
da küçülmeye gitmeyeceğiz. Yeni mağazalarla ilave istihdam yaratacağız. 2019'da yurtiçinde 25-30 mağaza açabiliriz. Hemen hemen her ilde mağazamız var. Bizi her sınıftaki kadın tercih ediyor. İnce kadın çorabında payımız yüzde 50 civarında. Hatta üç yıldır şirketimizin amiral ürünü yüzde 40'la iç giyim oldu. Çorap 12'lere indi. Artık kadınlar naylon çorap giymiyor, pamuklu giyiyor. Plaj giyiminde de atağa kalktınız...
Burada çok iyi bir performans gösterdik, pazarı büyüttük. Ciromuzun yüzde 19-20'sini plaj giyimi oluşturuyor. Artık insanlar parasını doğru bir şekilde harcamak istiyor. Aksi aptallık olarak görülüyor. Yurtdışı büyüme planınız
34 mağaza ile Romanya'da çok ciddi bir oyuncuyuz. Kazakistan
'da da kendi mağazalarımızla büyüme yolunu seçtik. İran
büyük bir pazardı bizim için, maalesef oraya ürün yollayamıyoruz. Azerbaycan
, Gürcistan
, Balkan ülkeleri, Suudi Arabistan
güçlü olduğumuz pazarlar. Kuzey Irak
'ta, Bağdat
'ta ve Şam
'da da varız... Hedefimiz Orta Avrupa'dan başlayıp Avrupa'ya açılmak. İKİNCİ EL ARAÇ KULLANIYORUM
Kendisinin
de eşinin de alışverişten çok hoşlanmadığını söyleyen Kariyo, tasarrufun önemine vurgu yaptı: "Bizde en büyük tasarruf kalemi kiralardan oluşuyordu. İndirimleri maksimize etmek için çok büyük çaba sarfettik. Ciddi bir araç filomuz var. Kategori ve modellerini biraz daha aşağı çektik. Ben bile ikinci el makam aracı kullanıyorum." İNGİLİZLER TÜRK ÇORABI GİYİYOR
Çorlu'daki
tesisleriyle Avrupa'nın ikinci büyük çorap üreticisi olduklarını belirten Kariyo, "Günlük 240 bin adede yakın çorap üretiyoruz. Bunun yüzde 30'unu da başta İngiltere
olmak üzere gelişmiş ülkelere ihraç ediyoruz. İngiltere'de mağazalarda gördüğünüz hemen hemen bütün çoraplar bizim ürünümüz. Ülkede yüzde 8'lik pazar payımız var" diye konuştu. ARAPLAR İSTİKLAL'İ BİRİNCİ YAPIYOR
Perakende
sektörü için Arap turistin büyük bir nimet olduğunu söyleyen Sami Kariyo, "İstiklal Caddesi
'nin girişindeki mağazamıza Araplar girdiği zaman anında satış birincisi oluyor. O mağazada ciromuzun yüzde 60-70'ini Araplar'dan yapıyoruz. Toplam ciromuz içindeki payları yüzde 3-4'ler seviyesinde. Bizden daha fazla pijama ve sutyen alıyorlar" diye konuştu. KİRA SORUNU ÇÖZÜLDÜ ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ
Kirada
TL'ye dönme kararının çok olumlu olduğunu söyleyen Kariyo, şöyle devam etti: "TL ile satıp, en büyük masraf kaleminiz olan kirayı dövizle ödemek kabul edilebilir bir şey değildi. Bu regülasyon herkes için çok doğru oldu. Kimin reel olarak ne yapacağı ortaya çıkacak. Devlet girdi araya iş çözüldü. Artık herkes işine bakmalı. Yolumuz belli, devam edeceğiz."