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Motorinde 29 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası () bugünden geçerli olmak üzere motorinin na 29 kuruş indirim yapıldığını, eşel mobil sistemi ile değişimin pompa fiyatlarına yansımayacağını belirtti.

REUTERS Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 09:12 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 09:24

'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde düzenlemesi; 16 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, motorinde 29 Kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" denildi.

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilen Mayıs ayı ortasından bugüne kadar özel tüketim vergisinden (ÖTV) karşılanan tutar motorinde litre başına 1.04 TL'ye, benzinde 63, otogazda 77 kuruşa ulaşmıştı. Bugünkü indirim ile birlikte motorinde litre başına ÖTV'den karşılanan tutar 75 kuruşa geriledi.

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Motorinde 29 kuruş indirim
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