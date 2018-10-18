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'ndan Bakü seferlerinin bilet satışına başlandı

Genel Müdürü Ekşi, 'ndan, 'ın başkenti Bakü'ye yapılacak seferlerin biletlerinin satışlarına başlandığını açıkladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 19:17

Türk Hava Yolları () Genel Müdürü , 'ndan, 'ın başkenti Bakü'ye yapılacak seferlerin biletlerinin satışlarına başlandığını bildirdi.

Ekşi, Twitter'dan 29 Ekim'de açılacak Havalimanı'ndan bilet satışlarına başlanan tarifeli seferlerle ilgili açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, "Azerbeycan Bakü'ye İstanbul Yeni Havalimanı'ndan uçuşlarımız 'web/mobilden' satışlara açılmıştır. İki can kardeş ülkeye (Azerbaycan ve ) merhaba diyerek Yeni Havalimanı'ndan sefer yapıyoruz. 31 Aralık'a kadar promosyon fiyatları ile Yeni Havalimanından uçun!" çağrısında bulundu.

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Yeni Havalimanı'ndan Bakü seferlerinin bilet satışına başlandı
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