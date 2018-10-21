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'da üretildi, 49 ülkeden bayilik talebi geldi!

'da yerli ve milli imkanlarla üretilen için 49 ülkeden 151 firma, bayilik başvurusunda bulundu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 11:56
Konya'da üretildi, 49 ülkeden bayilik talebi geldi!

'da yerli ve milli imkanlarla üretilen için 49 ülkeden 151 firma, bayilik başvurusunda bulundu.

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Konya'da üretildi, 49 ülkeden bayilik talebi geldi!
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