Memurun fazla mesai ücreti artıyor

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai
ücretleri, yeni yılda 16 kuruş artarak 2 lira 13 kuruşa yükselecek.
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 2.08 lira yerine 2.25 lira fazla mesai ücreti ödenecek.
Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarla üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkânı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2.13 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak.