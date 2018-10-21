HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Memurun fazla mesai ücreti artıyor

Memurun ücreti artıyor

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Memurun fazla mesai ücreti artıyor
Devlet memurlarının saat başına ücretleri, yeni yılda 16 kuruş artarak 2 lira 13 kuruşa yükselecek.
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 2.08 lira yerine 2.25 lira fazla mesai ücreti ödenecek.
Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarla üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkânı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2.13 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Memurun fazla mesai ücreti artıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN