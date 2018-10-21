Piyasalar 2 aya canlanır

Yeni Ekonomi Programı (YEP), Enflasyonla Topyekün Mücadele Planı başta olmak üzere Hükümetin ekonomiyi güçlendirme adımları sanayicinin güvenini artırdı. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir
kur sorununun 6 aydan kısa sürede çözüleceğini belirterek, "Bu coğrafyada Türkiye kimin yanında olursa onun kefesi ağır basıyor. Bunu AB özellikle Almanya çok iyi biliyor. O nedenle kur krizinin 6 ay süreceğini zannetmiyorum. 2-3 ay içinde piyasaların çalışır hale geleceğini hissediyorum. Ülkemizin geleceği parlak yeter ki o güne kadar dayanalım. Biraz dişimizi sıkmamız lazım" dedi. ASO Başkanı Özdebir, Meslek Komiteleri Toplantısı sırasında düzenlenen oturumlarda soruları yanıtladı. SİMİTÇİDE SON MODEL TELEFON
Türk Lirası'nın başkasının değerleriyle ölçüldüğünü kaydeden Özdebir, "Biz TL'ye gerçekten güveniyor muyuz? Bu benim milli param diye sahip çıkabiliyor muyuz? Biz her sene Boğaz köprüsü parasını cep telefonuna verecek kadar zengin değiliz. Sokakta simit satanın elinde ısırılmış elma olan cep telefonu var. Bu şekilde dış etki ve şoklardan kurtulamayız" diye konuştu. CİDDİ TOPARLANMA VAR
"2013 sonrası 'Yap-İşlet Devret'lerle ilgili finansmanın yurtdışından bulunması gerekirken pek çoğu kendi kaynaklarımızdan aktarılmak suretiyle yapıldı" diyen Özdebir, "Sanayicinin, reel sektörün kullanması gereken kaynaklar mecbur altyapı projelerine kaydırıldı. Bu da finansal kuruluğa sebep oldu" şeklinde konuştu. Özdebir, YEP ile yeni tedbir ve tasarruflardan söz edildiğini belirterek, "Ciddi anlamda toparlanma sinyalleri var" dedi. KDV ÖDEMESİ İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK
Yurtdışından gelen parada ABD'li rahip
Andrew Brunson'ın çok
önemli bir faktör olmadığını
belirten Özdebir, "ABD
hır çıkarmasına rağmen
para geldi. Türkiye 2 milyar
euro borçlandı" dedi.
Devletin KDV alacakları
dahil reel sektöre olan
borçlarını ödemesi gerektiğini
belirten Özdebir,
önümüzdeki günlerde
bununla ilgili bir düzenleme
yapılacağının bilgisini
verdi.