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, Avrupa hava trafiğine en fazla katkı sağlayan ülke

1 Nisan-30 Eylül tarihlerinde, , geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 büyümeyle Avrupa hava trafiğine en fazla katkı sağlayan ülke oldu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.11.2018 12:26 Güncelleme Tarihi: 6.11.2018 17:04
Türkiye, Avrupa hava trafiğine en fazla katkı sağlayan ülke

, 1 Nisan ile 30 Eylül arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 büyümeyle Avrupa hava trafiğine en fazla katkı sağlayan ülke olarak kayıtlara geçti.

Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye, hava trafiğindeki artış ve gecikmelerin azaltılmasına yönelik iyileşmeler konusunda, Avrupa hava trafik ağ yönetimi listelerinde ilk sıraya yerleşti.

Avrupa Havacılık Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol), Türkiye'nin sivil havacılıkta yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde gösterdiği performans dolayısıyla Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici'ye mektup göndererek, ülkenin Avrupa hava trafiğine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye, 1 Nisan-30 Eylül döneminde geçen yılın aynı aralığına göre yüzde 8,4 büyümeyle Avrupa hava trafiğine en fazla katkı sağlayan ülke oldu.

Eurocontrol teşkilatının raporunda, teşkilat ağı içinde hava trafik akış yönetimindeki gecikme oranının geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreği için yüzde 79 arttığı, Türkiye'nin ise aynı dönemde uçuşlarda yaşanan gecikmelerde yüzde 47,3 azalma sağladığı belirtildi. Bu oranın tüm Avrupa uçuş ağı içinde yüzde 1,7'lik gecikmeye tekabül ettiği vurgulanan raporda, 2017'de Türkiye'nin, Avrupa hava trafiğindeki toplam gecikme oranı olan yüzde 5,8'den yüzde 1,7'lere gerilemesinden memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Raporda, 15 dakikadan fazla gecikmeli yapılan uçuşların olduğu yerlerden 'nda gecikme oranının yüzde 25, 'nda ise yüzde 21 olduğuna işaret edilerek, Türkiye'nin, söz konusu kategoride Avrupa ortalaması olan yüzde 28'e göre çok daha iyi bir performans sergilediğinin altı çizildi.

Türk hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerinden tahsil edilen yol ücretlerinin, Avrupa yol ücretleri/uçuş gelirlerine en fazla katkı sağlayan ilk 10 hava yolu içinde 'nin ilk sırada yer aldığı belirtilen raporda, bu sahada hava trafiğindeki toplam 193,6 milyon avroluk gelirin yüzde 39,6'sının THY tarafından sağlandığı bildirildi.

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Türkiye, Avrupa hava trafiğine en fazla katkı sağlayan ülke
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