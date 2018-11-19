12 milyon emekliye ek güvence

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, 12 milyon emeklinin refah düzeyini yükseltmek, gelişme hızından daha fazla pay almalarını sağlamak için 2019 yılında da tüm imkânları sunacak.Bin lira altı emekli aylığı kalmayacak.Emekli memurlar göreve dönebilecek. Emekli olup da iş kurana kredi desteği verilecek. Bir yılı aşan özel sağlık sigortaları yapılacak.Ek gösterge düzenlemesinden 1 milyon emekli de yararlanacak, annelerin, ev kadınlarının erken emeklilik haklarına erişimleri sağlanacak.Bu yıl SSK tarım emekli aylıkları yüzde 104, Bağ-Kur tarım emekli aylıkları yüzde 412, memur emekli aylıkları yüzde 48 artış reel gösterdi. Devredilen SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının 2019 yılı Ocak ve temmuz aylarında önceki 6 aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılacak. Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları ve memur emekli aylıklarının 2019 Ocak ayında yüzde 4, Temmuz'da yüzde 5 artırılacak.Emeklilerin gelecekte yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalmalarını engellemek, sosyal güvenlik hizmetlerini güçlendirmek için 2019 destek ajandasında yer alan başlıklar şöyle:Bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Gelişme hızından pay alamayan yaklaşık 1.9 milyon emeklinin intibakı düzenlenirken, 2019 yılında da bin lira altı aylıklarda iyileşme yapılacak.Yeni hükümet sistemi ile kamuda ve özel sektörden emekli olan, görevinden ayrılan yöneticiler, uzman personel devlet kurumlarında maaşlı çalışabilecek.Bu kişilere esnek çalışma yöntemi uygulanacak.Evde üretim yapanların sigortalı olması için her türlü kolaylık gösterilecek. Evden iş yapanların da emeklilik haklarına erişebilme imkânları geliştirilecek. Çalışan annelere emeklilik düzenlemeleri yapılırken, mevzuatlar yenilenecek.Doğum borçlanmalarında staj sürelerinin dikkate alınması konusunda hassasiyet gösterilecek. Anneler stajın başladığı tarihten sonra yaptıkları 3 doğuma kadar rahatça borçlanabilecek.SGK bütünleşik mali yönetim sisteminin hayata geçirilmesiyle emekli hizmetleri etkinleştirilecek.Emeklilik başta olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili kamu hizmetlerin önemli bir kısmına e-devlet kapısı üzerinden erişimi sağlanacak.Sigortacılık sektörü daha da geliştirilecek. Bu kapsamda sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili faaliyetlerin daha öngörülebilir olması sağlanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörleri Gözetim ve Denetim Politika Belgesi uygulamaya konulacak.