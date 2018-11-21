Kredi faizleri düşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kredi faizlerinin yüzde 25'in altına inmeye başladığını belirterek, "Aralık ayında daha da düşecek" dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği EXPO Fuarı kapsamında yapılan 22. Uluslararası İş Forumu'na (IBF) katılan Albayrak, kasım ve aralık ayında enflasyonda da ciddi bir netice yakalanacağını vurguladı.







KASIMDA POZİTİF TABLO

Piyasada belirsizliğin kalkmasıyla enflasyonun daha da düşeceğini dile getiren Albayrak, son ÖTV ve KDV düzenlemelerinin etkisi ile çok pozitif bir kasım ayı enflasyonu tablosuna doğru ilerlediklerini söyledi. Albayrak, enflasyon ile mücadelede çok stratejik bir yol haritasını hazırladıklarını belirtti. Artık orta ve uzun vadeli stratejileri hayata geçireceklerini dile getiren Albayrak, 'Tarımda Güçlendirilmiş Veri Altyapısı' ve 'Erken Uyarı Sistemi'ni hızlı bir şekilde devreye alacaklarını bildirdi. Albayrak, şöyle konuştu: "Erken Uyarı Sistemi ile rekolte tahmini ve rekoltenin dinamik olarak takibine imkân sağlayacağız. Tarım ve gıda ürünlerinde fiyat ve arz zincirini izleyeceğiz. Fiyatlardaki olası dalgalanmalara karşı gerekli tedbirleri zamanında devreye alacağız. Erken Uyarı Sistemi'nin yanında Hal Yasası'nı da en iyi şekilde uygulamaya sokacağız."

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FIRSATÇILIĞA İZİN YOK

Fırsatçı ve stokçularla mücadeleyi de en üst seviyede sürdüreceklerini anlatan Albayrak, "Polatlı'da yapılan denetimlerde çıkan neticeye bakın. Arkadaşlar 24 deponun sadece 3'ünde satış yapıldığını tespit etti. 24 depoda bakıyorsunuz 50 bin tondan fazla soğan depolanmış ve satılmıyor. Sadece Polatlı'da 200 bin ton soğan 'fiyatlar yükselir' diye depolarda tutuluyor" dedi.







HAZİNE'YE 3.2 MİLYAR LİRALIK TALEP

Bu ay gerçekleştirdiği başarılı iç borçlanma ihaleleriyle tahvil faizlerini yüzde 20'nin altına çekmeyi başaran Hazine'nin, dünkü kira sertifikası ihracına da talep yağdı. Hazine'nin 728 gün vadeli 6 ayda bir yüzde 8.95 kira ödemeli 2 milyar lira tutarındaki sertifika ihracına 3 milyar 240 milyon liralık talep geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yatırımcılardan gelen talebin tamamı karşılanarak ihracın gerçekleştirildiği belirtildi. İtfa tarihi 18 Kasım 2020 olan sertifikanın ödemeleri 22 Mayıs 2019, 20 Kasım 2019, 20 Mayıs 2020 ve 18 Kasım 2020'de yapılacak.

Bakan Albayrak: "Ekim'de tüm zamanların rekoru gelebilir"

CARİ FAZLA REKOR KIRABİLİR

Bakan Albayrak, ağustos ve eylülün ardından ekimde de cari fazla verileceğini belirterek, "Belki ekimde tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir" dedi. Kasım'da 18 günlük ihracatın ithalatı karşılama oranının çok güçlü geldiğini söyleyen Albayrak, "Dengelenme sürecinde beklentilerimizin dışında bir gelişme yaşamadık" diye konuştu.







'KUR DÜŞER Mİ' SORUSU

İş dünyasından döviz kurlarıyla ilgili mesaj aldığını anlatan Albayrak, "'Sayın bakanım kur aşırı düştü, inşallah daha da düşmez' diyorlar. Bu, psikolojik olarak da piyasa olarak da maliyetler olarak da çok iyi bir gelişme" dedi. Albayrak, Türkiye'nin eskisi gibi ekonomik ya da siyasal enstrümanlarla köşeye sıkıştırılacak bir ülke olmadığını söyledi.