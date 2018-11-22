TANAP ve TAP Meriç’te birleşti

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Güney Gaz Koridoru'nda önemli bir aşama daha gerçekleştirildi. Güney Gaz Koridoru'nun en büyük parçasını oluşturan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile koridorun Avrupa ayağı Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP), Türkiye-Yunanistan sınırındaki Meriç nehri kıyısında yapılan kaynakla birleştirildi. Koridorun en büyük parçasını oluşturan ve Türkiye topraklarında 20 il ve 67 ilçeden geçerek bin 850 kilometre uzunluğa ulaşan TANAP, Şah Deniz 2 sahasından Avrupa'ya gaz aktarımını sağlayacak TAP'a bağlandı. İki boru hattını birleştiren "altın kaynak" Meriç Nehri kıyısında yapıldı.