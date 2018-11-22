TARSİM’den fotoğraf yarışması

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Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından İstanbul Fotoğraf Sinema Amatörleri Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen "Tarım ve Risk" konulu Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı. Ülkemizde tarım ve riski buluşturan fotoğraf yarışması, bu yıl 4. kez düzenlenerek geleneksel bir hale geldi. Fotoğraf yarışması ile tarım faaliyetlerinin önemi vurgulanıyor, bu faaliyetlerin kesintiye uğramasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğine işaret edilerek ülke genelinde farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.