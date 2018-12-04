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: Motorine 8 Kuruş İndirim Geliyor

! Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruşluk indirim bekleniyor.

Giriş Tarihi: 4.12.2018 09:14 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 09:30
Son Dakika: Motorine 8 Kuruş İndirim Geliyor

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruşluk indirim bekleniyor. Motorin pompa fiyatında yeni bir indirim daha bekleniyor.

MOTORİNİN LİTRE FİYATINDA 8 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatında ise şu an için bir değişim beklenmiyor. İstanbul'da motorinin litresi ortalama 6 liradan, benzinin litresi ise 6 lira 14 kuruştan satılıyor.

OTOGAZA DA 32 KURUŞLUK İNDİRİM YAPILDI

Otogazın litre fiyatında dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruşluk indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim otogazın pompa fiyatlarına yansıyacak.

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