Dizel otomobil gözden düştü

BUGÜN NELER OLDU

Dizeldekikan kaybı sürüyor. Avrupa'da yılın ilk 11 ayında dizel otomobillerin payı 8 puan geriledi. 2017 Ocak-Kasım döneminde yüzde 42 olan dizelin payı, yüzde 34'e indi. Dizel otomobillerin satışları düşerken, benzinli ve alternatif yakıtlarla çalışan otomobillerin satışları arttı. Benzinli otomobillerin payı 2017'e göre 6 puan yükselerek yüzde 57'ye çıktı. Alternatif (Hibrit, Plug-in Hibrit, Elektrikli) yakıtlarla çalışan otomobillerin payı ise yüzde 5.4'ten yüzde 7.5'e ulaştı. Böylece alternatif yakıtlarla çalışan otomobillerin payı rekor seviyeye yükseldi.Kasım sonu itibariyle Avrupa'da en çok satan hibrit modeli 11 bin 632 adetle Toyota Yaris oldu. Renault Zoe ise 3 bin 943 adetle Avrupa'nın en çok satılan elektrikli otomobili unvanını korudu. Türkiye'de de dizel satışları geriliyor. Yılın ilk 11 ayında dizel otomobil satışları yüzde 57.89'a indi. Dizelin yerini benzinli otomobiller alırken, elektrikli otomobillere talebin düşük seyrettiği görülüyor. Kasım sonu itibariyle sadece 131 adet elektrikli otomobil satıldı. Buna karşın hibrit otomobil satışları 3 bin 582 adede yükseldi. 2017'de 76 elektrikli, 4 bin 507 hibrit satıldı.