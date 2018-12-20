Çin ile ticarette hedef 50 milyar dolar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Çin ziyareti ve Çin-Türkiye ilişkileri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İki ülkenin ticaret hacminin 26 milyar dolar civarında ancak dengesiz bir yapıda olduğunu belirten Yılmaz, "Bunu da çeşitli toplantılarda ifade ettik. Türkiye'den daha fazla buraya ihracat yaparak, ticaret hacmini büyüterek, büyüyen ticaret için de daha dengeli bir yapı oluşturmamız lazım. Bunu hedeflememiz lazım. Bu kapsamda ilk aşamada 50 milyar, daha sonra çok daha yüksek bir ticaret hacmini birlikte hedeflememiz gerekiyor." diye konuştu.

Yılmaz, bu kapsamda yatırımların yeniden organize edilmesi, Türkiye'nin daha fazla Çinli firmayı cezbetmesi ve bu firmaların Türkiye'yi yatırım üssü gibi değerlendirmesinin önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin şu anda yatırım yapmak için çok elverişli bir noktada olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Bunu da muhataplarımıza anlatıyoruz doğrusu. 'Türkiye'ye gelip yatırım yapan mutlaka kazanır' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE VE ÇİN'İN BİRBİRİNDEN ÖĞRENECEĞİ ÇOK ŞEY VAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Çin Komünist Partisi (ÇKP) yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, Çin'den Türkiye'ye daha fazla yatırımcı, daha çok turist çekilmesi ve bu ülkeye daha çok ihracat yapılmasının ele alındığını aktardı.

ÇKP'nin 40 yılda Çin'de büyük bir değişime imza attığını AK Parti'nin de son 16 yılda Türkiye'de çok büyük bir dönüşüme, değişime imza attığına dikkati çeken Yılmaz şöyle devam etti:

"İki ülkeninde gelişmekte olan ülkeler arasında çok büyük başarı hikayeleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki başarı hikayesinin de birbirinden öğreneceği şeyler var. Bizim 2023 ve ötesine geçen hedefimizlerimiz var. Çin'in de 2025 ve ötesine geçen hedefleri var. Bütün bunlara baktığımız Çin ve Türkiye'nin iddialı iki ülke olduğunu söyleyebiliriz. Ama Türkiye ve Çin'in birbirinden öğreneceği çok şey de var. Özellikle bu ekonomik seviyeden üst lige sıçrama konusunda daha ileri bir ekonomik yapı, bilgi temelli Ar-Ge temelli bir ekonomi oluşturma, dijitalleşme gibi alanlarda birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var."

"ÇİN EKONOMİSİNDEN DAHA FAZLA PAY ALMAMIZ GEREKİYOR"

Yılmaz, Türkiye ve Çin'in her bakımdan etkileşim içinde olması gereken iki ülke olduğunu ve Çin'in ithalat pazarındaki potansiyelin görülmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in gelecek 5 yılda 10 trilyon dolar ithalat yapacağını ve Türkiye'nin bu ülkeye ihracatının çok düşük olduğunu belirten Yılmaz, bu rakamın hızla artırmak istediklerini dile getirdi.Yılmaz, Çin'in dünyaya yaptığı doğrudan sermaye yatırımının 700 milyar dolara yakın olduğuna dikkati çekerek, "Bundan da biz sadece 1-2 milyar dolar pay alabilmişiz. Bundan Türkiye olarak çok daha yüksek bir pay almamız mümkün. Bunun da çok daha üst düzeylere çıkması mümkün." dedi.

İki ülkenin üçüncü ülkelerde çeşitli sektörlerde ortak çalışmasının mümkün olduğunu ifade eden Yılmaz, "Çin'in Kuşak ve Yol dediği bir proje var. Bu vizyon Orta Koridoru, özellike Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Bu konularda iş birliği imkanlarımız var. " diye konuştu.

"İŞ ADAMLARIMIZ ÇİN'E DAHA FAZLA İLGİ GÖSTERSİNLER"

Yılmaz, Çin pazarına yeterince ilgi gösterilmediğine işaret ederek, bu ülkeye iş dünyası ve sivil toplumun daha fazla önem vermesi gerektiğini söyledi.

"Bu konuda ben özellikle iş dünyamıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen Çin'e daha fazla ilgi göstersinler, buraya daha fazla gelip gitsinler. Buraya nasıl daha çok ihracat yapabilirler buna baksınlar." diyen Yılmaz, bu konuda girişimcilere Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinin her türlü desteği verebileceğini söyledi.

"BİR MİLYON TURİSTİ AŞMAMIZ LAZIM"

Yılmaz, bu yıl Çin'den Türkiye'ye giden turist sayısında yüzde 80-90 artış olmasına rağmen rakamın çok düşük olduğunu ve Çin'in yıllık yurt dışına gönderdiği turist sayısından daha fazla pay alınması gerektiğini belirterek, ilk önce bir milyon turisti, sonra daha fazlasını çekmek gerektiğini vurguladı.Bu hedef için iki toplumun birbirini daha iyi tanımasının önemine işaret ederek Yılmaz, bunun çeşitli film ve belgesellerle sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

