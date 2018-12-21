Son dakika... EPDK'dan önemli düzenleme! Elektrik faturası...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2019 yılı için serbest tüketici limitini açıkladı.

Yeni belirlenen serbest tüketici limitine göre, yıllık elektrik tüketimi 1600 kWh'ın üzerinde olan veya aylık elektrik faturası bedeli yaklaşık 67 TL ve üzerinde olan tüketiciler serbest tüketici niteliğine sahip olacak. Bu durumda aylık faturası ortalama 67 TL olan aboneler kendi tedarikçisini seçebilecek.

Açıklamaya göre tüketici limitinin 2000 kWh'dan 1600 kWh'a düşürülmesi ile birlikte ilave olarak 4 milyon 968 bin 344 abone serbest tüketici niteliğine kavuştu.

Açıklamada ayrıca Türkiye genelinde yıllık tüketimi 1600 kWh'dan fazla tüketimi olan abone sayısı toplam 19 milyon 501 bin 400 olduğu bildirildi.