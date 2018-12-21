Hobi olarak başladı, mesleği oldu! Sipariş yağıyor...

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yusuf Özgün, boş zamanlarını değerlendirmek için başladığı ahşap işini mesleğine çevirdi. Şehir dışından da birçok siparişler almaya başlayan Özgün, ahşaptan yüzlerce süs eşyası yapıyor.



Kızıltepe'de parke ve briket makinası satışı yapan Yusuf Özgün, işinden kalan boş zamanlarını değerlendirmek için ahşap işine başladı. İlk başlarda evinin balkonunda başlayan Özgün, daha sonra işini büyüterek atölye açtı. Hünerli elleri ile ahşaptan yüzlerce süs eşyası yapan Özgün, geri dönüşüme de büyük katkı sağlıyor. Özgün, şehir dışından da sipariş alıyor.