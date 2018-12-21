HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Hobi olarak başladı, mesleği oldu! Sipariş yağıyor...

Hobi olarak başladı, mesleği oldu! Sipariş yağıyor...

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 12:09
Hobi olarak başladı, mesleği oldu! Sipariş yağıyor...

'in ilçesinde , boş zamanlarını değerlendirmek için başladığı işini mesleğine çevirdi. Şehir dışından da birçok siparişler almaya başlayan Özgün, ahşaptan yüzlerce süs eşyası yapıyor.

Kızıltepe'de parke ve briket makinası satışı yapan Yusuf Özgün, işinden kalan boş zamanlarını değerlendirmek için ahşap işine başladı. İlk başlarda evinin balkonunda başlayan Özgün, daha sonra işini büyüterek atölye açtı. Hünerli elleri ile ahşaptan yüzlerce süs eşyası yapan Özgün, geri dönüşüme de büyük katkı sağlıyor. Özgün, şehir dışından da sipariş alıyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hobi olarak başladı, mesleği oldu! Sipariş yağıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN